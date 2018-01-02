Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde hafta sonu 7 maç oynandı. Seyir zevki yüksek mücadelelere sahne olan maçlarda toplam 37 gol atılırken, bir maçta gol sesi hiç çıkmadı. Yeşiltepe’de oynanan maçlara sporseverler hayli ilgi gösterirken, kulüp yöneticileri ve federasyon yetkililerinin de maçları yakından takip etti.

BİR MAÇTA 10 GOL

Ligde geride kalan haftalarda 5’te 5 yapan Pütürge Belediyesispor, 6. haftada Demirspor engeline takıldı. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Pütürge Belediyesi, ilk yarının sonlarına doğru bulduğu golle soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklara sahne olan maçta her iki takım birer gol daha bulsa da sahadan beraberlikle ayrıldı. B grubunda lider Arguvan Belediyesispor ise Orduzuspor ile karşılaştı. Sezona kötü başlayan Orduzuspor, güçlü rakibi karşısında etkili oyun sergileyemezken sahadan 2-0 yenik ayrılarak lidere boyun eğdi. Yeşiltepe’de oynanan Battalgazi Belediyespor1966 Malatya Gençlikspor maçında ise 1966 Malatya Gençliksporlu futbolcular, mücadele başladıktan sonra yaklaşık 1 dakika boyunca kıpırdamadan yerinde durarak, hakemleri protesto etti. 10 golün atıldığı maçta Battalgazi Belediyesi rakibini 6-4 mağlup etti.

Haftanın maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

“Malatya Sanayispor: 0 - Kale Gençlerbirliği: 0, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 4 - Malatyaspor: 1, Akçadağspor: 3 - Adafı Kartalspor: 3, Malatya Demirspor: 2 - Pütürge Belediyespor: 2, Arguvan Belediyespor: 2 - Orduzuspor: 0, Battalgazi Belediyespor:6 - 1966 Malatya Gençlikspor: 4, Ataköyspor: 3 - Doğanşehir Belediyespor: 1, Darendespor (Bay)”

ÖMER ALİ DELİBAŞ