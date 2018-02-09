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AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu 25 Şubat’ta başlayacak. 2 Grupta 16 takımın mücadele edeceği lig fikstürü ise çekilen kurada belli oldu.

AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI

2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu 25 Şubat’ta başlayacak. 2 Grupta 16 takımın mücadele edeceği lig fikstürü ise çekilen kurada belli oldu.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 11:43
AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) binasında gerçekleştirilen fikstür çekimine, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF yönetim kurulu üyeleri Erkan Van, Ergin Turan, tertip komitesi üyesi Sezer İnce, kulüplerin idarecileri ve antrenörler katıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. Özdemir, ligde 16 takımın iki grupta mücadele edeceğini kaydederek, ilk iki sırada yer alan 4 takımın sahalarında tek devreli Play-off maçları oynayacağını belirtti. Seyfullah Özdemir, Play-off maçları sonunda ilk iki sırada yer alan takımların 2018-2019 sezonunda Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele edeceğini de sözlerine ekledi. Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin 25 Şubat’ta başlayacağını, 4 takımın oynayacağı Play-off maçları sonunda iki takımın Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükseleceğini söyledi. Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Erkenek Hürriyetspor, Yazıhan Belediyespor, Şire Pazarıspor, Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor, Sancaktarspor, Çatyol Belediyespor, Yeni Balabanspor

B Grubu: Doğanyol Belediyespor, Polat Belediyespor, Malatya Galataspor, Hekimhaspor, Tandoğanspor, Ören gençlikspor, Çöşnük Gençlik, Malatya Fenerspor busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
2. Amatör Büyükler Futbol LigiKura
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