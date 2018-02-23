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AMATÖRDE ARGUVAN FIRTINASI!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde namağlup liderliğini sürdüren Arguvan Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Doğanşehir Belediyespor’u 5-1 yendi. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden mavi-beyazlılar, Pütürge Belediyespor’un ardından Play Off grup maçlarına adını yazdıran ikinci takım oldu.

AMATÖRDE ARGUVAN FIRTINASI!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde namağlup liderliğini sürdüren Arguvan Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Doğanşehir Belediyespor’u 5-1 yendi. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden mavi-beyazlılar, Pütürge Belediyespor’un ardından Play Off grup maçlarına adını yazdıran ikinci takım oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Şubat 2018 Cuma 13:00
AMATÖRDE ARGUVAN FIRTINASI!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda mücadelesine namağlup devam eden Arguvan Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçen hafta sonu yoğun yağıştan dolayı ertelenen ve önceki gün oynanan Arguvan Belediyespor-Doğanşehir Belediyespor maçı gol yağmuruna sahne oldu. Maça oldukça hızlı başlayan mavi-beyazlılar rakibini 5-1 mağlup etti. Takımlarını yalnız bırakmayan Arguvan Belediyespor taraftarları play-offa kalınması nedeniyle büyük bir sevinç yaşadı. Maçın değerlendirmesini yapan Arguvan Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, “Pazar günü oynamamız gereken maçta inanılmaz kar ve fırtına vardı. Olumsuz hava koşullarından dolayı hakem maçın ertelenmesi yönünde karar vermişti. Erteleme maçında çarşamba günü karşılaştığımız Doğanşehir Belediyespor’u taraftarımızın önünde iyi futbolla net skorlar yendiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

“AYRI BİR HEYECAN OLACAKTIR”

Sezon başında belirledikleri hedefin ilk aşamasını tamamladıklarını ifade eden Karakuş, “Tabii bunun ikinci aşaması var. İkinci aşamada ise geçen yıl yaşadığımız aynı duyguları taraftarımızın desteği ile birlikte yaşayıp devam ettirmek istiyoruz. Malatya amatör futboluna ayrı bir renk katan Arguvan Belediyespor’un gelecek sezon BAL’da olması bizim için ayrı bir heyecan olacaktır. Bu hedef ile sezona başlamıştık. Lig bu sezon bizim için çok iyi geçti. Geri kalan sezonu da iyi değerlendirip daha çok motive olarak tamamlamak istiyoruz. Amacımız BAL’dan gelecek olan rakibimiz ile baraj maçını oynayıp takımımızı daha iyi yerlere taşımaktır.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda mücadele eden Pütürge Belediyespor, geçen hafta play-off bileti almıştı. Her iki grupta da 2’şer takım play-offa kalacak ve çapraz eşleşmeyle bir birine rakip olacak. Buradan birinci çıkacak takım ise Bölgesel Amatör Lig’den play-aut oynayacak takımla karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Amatör Küme Büyükler Futbol LigiArguvan BelediyesporDoğanşehir Belediyespor
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