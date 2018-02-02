AMATÖRDE 7 MAÇ VAR

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan 10. haftada oynanacak 7 maç ile devam ediyor. B grubu lideri Arguvan Belediyespor’un bay olarak maç yapmadan geçireceği haftada zirve takibini sürdüren Adafı Kartalspor, Orduzuspor ile karşılaşacak. A grubunda ise lider Pütürge Belediyespor sahasında Kale Gençlerbirliğispor’u konul edecek. 4 Şubat Pazar günü oynanacak haftanın programı şöyle:

A GRUBU: Yeşiltepe 1 nolu saha: (11.00) 1966 Malatya Gençlik-Malatyaspor, (13.00) Demirspor-Battalgazi Belediyespor Hekimhan İlçe Stadı: (13.00) Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Sanayispor Pütürge İlçe Stadı: (13.00) Pütürge Belediyespor-Kale Gençlerbirliği B GRUBU: Yeşiltepe 1 nolu saha: (15.00) Adafı Kartalspor-Orduzuspor, Ören Stadı (13.30) Akçadağspor-Ataköyspor, Darende İlçe Stadı (13.00) Darendespor-Doğanşehir Belediyespor