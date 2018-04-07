AMATÖRDE 7. HAFTA OYNANACAK

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde program hafta sonunda oynanacak maçlarla devam edecek. Bol gollü karşılaşmalara sahne olan ligde haftalar ilerledikçe şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı. Gruplarında namağlup lider olan takımlar Çöşnük Gençlikspor ve Malatya İdmanyurdu, bu hafta oynayacakları maçlarda Play-off’a kalma mücadelesi veren rakiplerine karşı mücadele edecekler. Seyir zevki yüksek maçların oynanacağı ligin 7. haftasındaki program ise şöyle:

8 Nisan Pazar : Yeşiltepe 1’nolu Saha saat 12.00 Çöşnükspor-Hekimhanspor, Yeşiltepe 3’nolu Saha 12.00 Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor, Yeşiltepe 3’nolu Saha saat 14.00 Sancaktarspor-Arapgirspor, Yeşiltepe 2’Nolu Saha saat 14.30 Erkenek Hürriyetspor-Şire Pazarıspor, Doğanyol İlçe Stadı saat 14.30 Doğanyol Belediyespor-Galataspor, Akçadağ Ören Stadı saat 15.00 Ören Gençlikspor-Tandoğanspor, Balaban Stadı saat 15.00 Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor, Yeşiltepe 3’nolu Saha saat 16.00 Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi