02 Ocak 2017 Pazartesi

Amatörde 5. hafta!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 5. hafta müsabakaları dün oynandı

02 Ocak 2017 Pazartesi 10:29
Amatörde 5. hafta!

Toplam 8 maçta 25 gol kaydedilirken, zaman zaman gergin geçen maçlarda çok sayıda kırmızı kart çıktı. Ligde dün oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle oluştu:

44 Malatyaspor 1 – 3 Ataköyspor

Malatyaspor 3 – 2 Doğanşehir Belediyespor

Arguvan Belediyespor 1 – 1 Demirspor

Orduzuspor 1 – 2 1932 Malatyagücü

Telekomspor 0 – 1 Akçadağspor

Adafıkartalspor 1 – 1 Kaldırımgücü

Battalgazi Belediyespor 1 – 3 1966 Malatyagençlik

Hekimhan Belediyespor Girmana 3 – 1 Sanayispor

Bu sonuçların ardından A Grubu’nda Malatyaspor ve 1932 Malatyagücü 13 puanla zirveyi paylaşırken, B Grubunda ise Hekimhan Belediyesi Girmana 13 puanla liderliğini sürdürdü. 
FATİH AVCI
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