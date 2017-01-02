Toplam 8 maçta 25 gol kaydedilirken, zaman zaman gergin geçen maçlarda çok sayıda kırmızı kart çıktı. Ligde dün oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle oluştu:
44 Malatyaspor 1 – 3 Ataköyspor
Malatyaspor 3 – 2 Doğanşehir Belediyespor
Arguvan Belediyespor 1 – 1 Demirspor
Orduzuspor 1 – 2 1932 Malatyagücü
Telekomspor 0 – 1 Akçadağspor
Adafıkartalspor 1 – 1 Kaldırımgücü
Battalgazi Belediyespor 1 – 3 1966 Malatyagençlik
Hekimhan Belediyespor Girmana 3 – 1 Sanayispor
Bu sonuçların ardından A Grubu’nda Malatyaspor ve 1932 Malatyagücü 13 puanla zirveyi paylaşırken, B Grubunda ise Hekimhan Belediyesi Girmana 13 puanla liderliğini sürdürdü.
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