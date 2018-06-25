Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95622
ALTIN
189.326
DOLAR
4.6363
STERLİN
6.1250
EURO
5.4040

Amatör spor kulüplerine destek

Erzincan’da Amatör Spor Kulüplerine 270 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Amatör spor kulüplerine destek

Erzincan’da Amatör Spor Kulüplerine 270 bin TL nakdi yardım yapıldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:01
Amatör spor kulüplerine destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan’da Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Erzincan’da 2017-2018 sezonunda faal olan 46 amatör spor kulübüne toplamda 270 bin TL nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli yapılan ve Erzincan’da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen Spor Kulüplerine nakdi yardım temsili çek törenine Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, Kulüp Yöneticileri ve Antrenörler katıldı.

“BU BİR İLK”

Erzincan Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, “Amatör spor kulüplerimize maddi destek olması adına, Gençlik Spor bakanlığımız tarafından kulüp sayılarına göre ve katıldıkları faaliyet sayılarına göre kulüplerimize maddi yardım yapılmaktadır. Türkiye amatör Spor Kulüpleri konfederasyonu başkanımızın girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak’ın olurlarıyla spor kulüplerimizin bir nebze nefes almasına vesile oldukları maddi yardımdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar ilimizde gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerekse İl özel idaresi aracılığıyla kulüplerimize bugüne kadar hep ayni yardım yapıldı. Nakdi yardım henüz görmüş değiliz bu bir ilk oldu.” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Amatör Spor KulüpleriDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öncelik orta saha, forvet!
Öncelik orta saha, forvet!
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Dening Paraguay yolcusu mu?
Dening Paraguay yolcusu mu?

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim