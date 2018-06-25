Amatör spor kulüplerine destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan’da Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Erzincan’da 2017-2018 sezonunda faal olan 46 amatör spor kulübüne toplamda 270 bin TL nakdi yardım yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli yapılan ve Erzincan’da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen Spor Kulüplerine nakdi yardım temsili çek törenine Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, Kulüp Yöneticileri ve Antrenörler katıldı.

“BU BİR İLK”

Erzincan Gençlik Merkezi çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Emin Turan, “Amatör spor kulüplerimize maddi destek olması adına, Gençlik Spor bakanlığımız tarafından kulüp sayılarına göre ve katıldıkları faaliyet sayılarına göre kulüplerimize maddi yardım yapılmaktadır. Türkiye amatör Spor Kulüpleri konfederasyonu başkanımızın girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak’ın olurlarıyla spor kulüplerimizin bir nebze nefes almasına vesile oldukları maddi yardımdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar ilimizde gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerekse İl özel idaresi aracılığıyla kulüplerimize bugüne kadar hep ayni yardım yapıldı. Nakdi yardım henüz görmüş değiliz bu bir ilk oldu.” dedi.