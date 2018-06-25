Amatör Spor Evi açıldı

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, açılış töreninde yaptığı konuşmada Amatör Spor Evi'nin bölge sporu için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu güzel tesiste Elazığ ASKF ile birlikte, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve bütün spor taban birlikleri bir arada bulunarak Elazığ amatör sporuna önemli hizmetler yapacaklar" dedi. Düşmez ayrıca, "Bu güzel tesisin yapımında önemli destek ve katkıları olan başta Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere, Elazığ Milletvekillerimize, Spor Genel Müdürümüze, Elazığ Valiliğine, Elazığ Belediye Başkanlığımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Açılış törenine eski bakanlardan Mehmet Ağar, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ ASKF Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve birçok yetkili katıldı. Törenin ardından çevre illerden Elazığ Amatör Spor Evi açılışı için Elazığ'a gelen ASKF Başkan ve yöneticileri ile görüşerek, bölgedeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler alan Ali Düşmez, Elazığspor Başkanı seçilen Hacı Murat Yümlü'yü tebrik ederek başarı diledi.