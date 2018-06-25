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Amatör Spor Evi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yaptırılan Elazığ Amatör Spor Evi'nin açılışı Malatyalı spor adamlarının da katılımıyla yapıldı. TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir açılışa davet edilen isimler arasındaydı.

Amatör Spor Evi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yaptırılan Elazığ Amatör Spor Evi'nin açılışı Malatyalı spor adamlarının da katılımıyla yapıldı. TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, ASKF Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir açılışa davet edilen isimler arasındaydı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:00
Amatör Spor Evi açıldı

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, açılış töreninde yaptığı konuşmada Amatör Spor Evi'nin bölge sporu için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu güzel tesiste Elazığ ASKF ile birlikte, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve bütün spor taban birlikleri bir arada bulunarak Elazığ amatör sporuna önemli hizmetler yapacaklar" dedi. Düşmez ayrıca, "Bu güzel tesisin yapımında önemli destek ve katkıları olan başta Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere, Elazığ Milletvekillerimize, Spor Genel Müdürümüze, Elazığ Valiliğine, Elazığ Belediye Başkanlığımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Açılış törenine eski bakanlardan Mehmet Ağar, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ ASKF Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve birçok yetkili katıldı. Törenin ardından çevre illerden Elazığ Amatör Spor Evi açılışı için Elazığ'a gelen ASKF Başkan ve yöneticileri ile görüşerek, bölgedeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler alan Ali Düşmez, Elazığspor Başkanı seçilen Hacı Murat Yümlü'yü tebrik ederek başarı diledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanlığı Ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri KonfederasyonElazığ Amatör Spor Evi
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