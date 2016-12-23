Malatya’yı geçtiğimiz çarşamba günü etkisi altına alan ve dün de hafif şekilde devam eden kar yağışları amatör futbolun oynandığı sentetik sahaların zeminine 20-25 cm kalınlığında kar bıraktı. Kar ile mücadele çalışmaları 3 merkez sahasında yoğunlaşırken, temizlik çalışmaları uzayınca Malatya Amatör Küme Liglerinde müsabakalar geçtiğimiz hafta sonu iptal edilmişti.

Hem U17 Liginde hem de 1.Amatör Küme Büyükler Liginde müsabaka programlarını yeniden güncelleyen Amatör Futbol Tertip Komitesi, maçların yeni programını açıkladı. U17 ligi karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak. 1. amatörde ise Doğanşehir ve Battalgazi İlçeleri’nde oynanması gereken müsabakaları İnönü Üniversitesi’ne kaydıran ASKF yetkilileri gerekçe olarak ilçe sahalarındaki karın temizlenmemesini gösterdi. Yeşiltepe 2, Yeşiltepe 3 ve İnönü Üniversitesi’nde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

1. Amatör Küme Büyükler Ligi

4.HAFTA - 25.12.2016

Demirspor - Telekomspor

Sanayispor - Arguvan Belediyespor

Ataköyspor - H.Han Bld. Girmana

1966 M.Gençlik - Orduzuspor

1932 M.Gücü - Malatyaspor

44 Malatya Spor - Akçadağ Spor

D.Şehir Bld.Spor - Adafı Kartal Sp.

B.Gazi Bld. Spor - Kaldırım Gücü

FATİH AVCI