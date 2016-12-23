Hem U17 Liginde hem de 1.Amatör Küme Büyükler Liginde müsabaka programlarını yeniden güncelleyen Amatör Futbol Tertip Komitesi, maçların yeni programını açıkladı. U17 ligi karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak. 1. amatörde ise Doğanşehir ve Battalgazi İlçeleri’nde oynanması gereken müsabakaları İnönü Üniversitesi’ne kaydıran ASKF yetkilileri gerekçe olarak ilçe sahalarındaki karın temizlenmemesini gösterdi. Yeşiltepe 2, Yeşiltepe 3 ve İnönü Üniversitesi’nde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
1. Amatör Küme Büyükler Ligi
4.HAFTA - 25.12.2016
Demirspor - Telekomspor
Sanayispor - Arguvan Belediyespor
Ataköyspor - H.Han Bld. Girmana
1966 M.Gençlik - Orduzuspor
1932 M.Gücü - Malatyaspor
44 Malatya Spor - Akçadağ Spor
D.Şehir Bld.Spor - Adafı Kartal Sp.
B.Gazi Bld. Spor - Kaldırım Gücü
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