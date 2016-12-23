23 Aralık 2016 Cuma

Amatör kaldığı yerden...

Geçtiğimiz hafta yoğun kardan dolayı ertelenen Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi müsabakaları hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Maç programlarını yeniden dizayn eden tertip komitesi Doğanşehir ve Battalgazi’de oynanması gereken müsabakaları İnönü Üniversitesi Stadı’na aldırdı...

22 Aralık 2016 Perşembe 18:41
Amatör kaldığı yerden...

Malatya’yı geçtiğimiz çarşamba günü etkisi altına alan ve  dün de hafif şekilde devam eden kar yağışları amatör futbolun oynandığı sentetik sahaların zeminine 20-25 cm kalınlığında kar bıraktı. Kar ile mücadele çalışmaları 3 merkez sahasında yoğunlaşırken, temizlik çalışmaları uzayınca Malatya Amatör Küme Liglerinde müsabakalar geçtiğimiz hafta sonu iptal edilmişti.

Hem U17 Liginde hem de 1.Amatör Küme Büyükler Liginde müsabaka programlarını yeniden güncelleyen Amatör Futbol Tertip Komitesi, maçların yeni programını açıkladı. U17 ligi karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak. 1. amatörde ise Doğanşehir ve Battalgazi İlçeleri’nde oynanması gereken müsabakaları İnönü Üniversitesi’ne kaydıran ASKF yetkilileri gerekçe olarak ilçe sahalarındaki karın temizlenmemesini gösterdi. Yeşiltepe 2, Yeşiltepe 3 ve İnönü Üniversitesi’nde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

1. Amatör Küme Büyükler Ligi

4.HAFTA - 25.12.2016    

Demirspor - Telekomspor          

Sanayispor - Arguvan Belediyespor       

Ataköyspor - H.Han Bld. Girmana           

1966 M.Gençlik - Orduzuspor   

1932 M.Gücü - Malatyaspor      

44 Malatya Spor - Akçadağ Spor              

D.Şehir Bld.Spor - Adafı Kartal Sp.          

B.Gazi Bld. Spor - Kaldırım Gücü               

FATİH AVCI
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