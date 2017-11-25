Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu yarın oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 14 takımın mücadele edeceği ligde ilk devre Ocak ayının ikinci yarısında sonra erecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, yeni sezonun tüm takımlar için centilmence geçmesi temenni ettiğini söyledi. Özdemir, “ Malatya Amatör Büyükler Futbol Ligi Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İnşallah futbolcular ve takımlarımız bu sezon sakatlıktan uzak, kazasız belasız bir lig maratonu yaşarlar. Kazanan kim olursa olsun, en önemlisi kardeşiliğin pekişmesi ve dostluğun kalıcı olmasıdır. Bu vesileyle tüm takımlara, futbolcular ve teknik heyetlere başarılar diliyorum. Aynı zamanda yarın Malatya’nın iki güzide kulübü İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyesispor Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya gelecekler. Malatya derbisi diyebileceğimiz müsabakada her iki kulübümüze de başarılar diliyorum. ” şeklinde konuştu.

Ligin ilk haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı. A ve B Gruplarında oynanacak olan karşılaşmaların 1. hafta programı şöyle:

A Grubu

13.00 Sanayispor-Pütürge Belediyespor

15.00 Kale Gençlerbirliği-1966 Malatya Gençlik

12.00 Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor

Hekimhan İlçe Stadı

14.00 Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Demirspor

B Grubu

11.00 Ataköyspor-Adafı Kartalspor

14.00 Arguvan Belediyespor-Darendespor

Doğanşehir İlçe Stadı

14.00 Doğanşehir Belediyespor-Orduzuspor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ