Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu yarın oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 14 takımın mücadele edeceği ligde ilk devre Ocak ayının ikinci yarısında sonra erecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, yeni sezonun tüm takımlar için centilmence geçmesi temenni ettiğini söyledi. Özdemir, “ Malatya Amatör Büyükler Futbol Ligi Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İnşallah futbolcular ve takımlarımız bu sezon sakatlıktan uzak, kazasız belasız bir lig maratonu yaşarlar. Kazanan kim olursa olsun, en önemlisi kardeşiliğin pekişmesi ve dostluğun kalıcı olmasıdır. Bu vesileyle tüm takımlara, futbolcular ve teknik heyetlere başarılar diliyorum. Aynı zamanda yarın Malatya’nın iki güzide kulübü İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyesispor Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya gelecekler. Malatya derbisi diyebileceğimiz müsabakada her iki kulübümüze de başarılar diliyorum. ” şeklinde konuştu.
Ligin ilk haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı. A ve B Gruplarında oynanacak olan karşılaşmaların 1. hafta programı şöyle:
A Grubu
13.00 Sanayispor-Pütürge Belediyespor
15.00 Kale Gençlerbirliği-1966 Malatya Gençlik
12.00 Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor
Hekimhan İlçe Stadı
14.00 Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Demirspor
B Grubu
11.00 Ataköyspor-Adafı Kartalspor
14.00 Arguvan Belediyespor-Darendespor
Doğanşehir İlçe Stadı
14.00 Doğanşehir Belediyespor-Orduzuspor.
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