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Amatör hafta sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 08 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası sona erdi.

Amatör hafta sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 08 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası sona erdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:32
Amatör hafta sona erdi

Atatürk Spor Salonunda yapılan Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül törenine Vali yardımcısı Mustafa Şahin, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, antrenörler, il temsilcileri, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Törende Amatör Spor Haftası boyunca yapılan Atletizm, Badminton, Basketbol, Basketbol, Futsal, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Tenis, Voleybol, Özel Sporcular Bocce müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanlığı Ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri KonfederasyonuAMATÖR SPOR HAFTASI
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