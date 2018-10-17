Amatör hafta sona erdi

Atatürk Spor Salonunda yapılan Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül törenine Vali yardımcısı Mustafa Şahin, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, antrenörler, il temsilcileri, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Törende Amatör Spor Haftası boyunca yapılan Atletizm, Badminton, Basketbol, Basketbol, Futsal, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Tenis, Voleybol, Özel Sporcular Bocce müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. (BÜLTEN)
17 Ekim 2018 Çarşamba 11:32