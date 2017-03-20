Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi yönetim kurulu Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Aziz Yiğit, Fatih Avcı, Bünyamin Karaçorlu ve Akif Çelik’ten oluşan heyet, Vali Toprak’a Malatya sporunun sorunları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yaklaşık 45 dakika süren ziyarette yapımı devam eden Malatya Stadyumu başta olmak üzere amatör kulüplerin sorunları da gündeme geldi.

VALİ TOPRAK ZİYARETTEN MEMNUN OLDU

27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’nun bir an önce tamamlanması için hem masa başında hem sahada süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Malatya Valisi Mustafa Toprak, kendisini ziyarete gelen spor basınına süreç hakkında bilgi verdi. Stadı kendisinin de incelediğini kaydeden Toprak, stadın çim zemininin yeni yeni kök salmaya başladığını söyledi. Amatör futbolu da takip ettiğini belirten Toprak, geçtiğimiz günlerde Yeşiltepe bölgesine gittiğini ve ciddi sayıda futbolseverin orada olmasını sevindirici bir gelişme olarak karşıladığını ifade etti. Toprak’a amatör kulüplerin o bölgede kendilerine ait bir kulüp odası istediklerini aktaran heyet, bu projenin amatörün kurtuluşu olduğunu söyledi. Bunun üzerine oraya uygulanabilecek proje konusunda çalışılabileceğini ve konun takipçisi olacağını aktaran Vali Mustafa Toprak, istişarelerle böyle bir tesisin yapılabileceğini belirtti. ASGD yönetimi Vali Toprak’a Kuran-ı Kerim hediye ederek, makamdan ayrıldı.

MEHMET KIROĞLAN