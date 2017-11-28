28 Kasım 2017 Salı

Amatör çiçekle başladı

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonu çekişmeli başladı. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) müsabakalar öncesi takımların kaptanlarına, başkanlarına, hakem ve görevlilere çiçek takdim etti.

28 Kasım 2017 Salı 11:32
Amatör çiçekle başladı

  Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yeni sezon start aldı. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, karşılaşmalar öncesi takımların kaptanlarına, başkanlarına, hakemlerine ve görevlilere çiçek takdim ederek, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Takımlara yeni sezonda başarılar dileyen Özdemir, “Yeni sezonun amatör spor kulüplerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ligin centilmence, dostça, kardeşçe geçmesini temenni ediyorum” dedi. Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde ilk haftada oynanan karşılaşmalarda toplam 25 gol atıldı. A Grubu’nda; Sanayispor-Pütürge Belediyespor: 0-2, Kale Gençlerbirliği-1966 Malatya Gençlik: 1-3, Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor: 6-1, Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Demirspor: 0-0. B Grubu’nda ise; Ataköyspor-Adafı Kartalspor: 2-1, Arguvan Belediyespor-Darendespor: 3-0, Doğanşehir Belediyespor-Orduzuspor: 3-2.

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