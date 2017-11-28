Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yeni sezon start aldı. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, karşılaşmalar öncesi takımların kaptanlarına, başkanlarına, hakemlerine ve görevlilere çiçek takdim ederek, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Takımlara yeni sezonda başarılar dileyen Özdemir, “Yeni sezonun amatör spor kulüplerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ligin centilmence, dostça, kardeşçe geçmesini temenni ediyorum” dedi. Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde ilk haftada oynanan karşılaşmalarda toplam 25 gol atıldı. A Grubu’nda; Sanayispor-Pütürge Belediyespor: 0-2, Kale Gençlerbirliği-1966 Malatya Gençlik: 1-3, Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor: 6-1, Hekimhan Belediyesi Gençlikspor-Demirspor: 0-0. B Grubu’nda ise; Ataköyspor-Adafı Kartalspor: 2-1, Arguvan Belediyespor-Darendespor: 3-0, Doğanşehir Belediyespor-Orduzuspor: 3-2.