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Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması

Amasra’da geçen yıl ilki yapılan ve geleneksel hale gelen Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması’nın ikincisi 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Yarışlara iki eski bakan Esat Kıratlı ve Kürşat Tüzmen’in yanı sıra SAT Komandosu...

Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması

Amasra’da geçen yıl ilki yapılan ve geleneksel hale gelen Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması’nın ikincisi 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Yarışlara iki eski bakan Esat Kıratlı ve Kürşat Tüzmen’in yanı sıra SAT Komandosu...

15 Nisan 2018 Pazar 14:46
Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması

Amasra’da geçen yıl ilki yapılan ve geleneksel hale gelen Amasra Uluslararası Açık Yüzme Yarışması’nın ikincisi 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Yarışlara iki eski bakan Esat Kıratlı ve Kürşat Tüzmen’in yanı sıra SAT Komandosu rekortmen Namık Ekin de katılacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Amasra Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması, Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Amasra Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek. Yarışmaya onur konuğu eski bakan Esat Kıratlı ve Kürşat Tüzmen ile SAT Komandosu rekortmen Namık Ekin katılacak. Her iki bakan özel hayatlarında ve bakanlık yaptıkları dönemlerde su sporlarına ve yüzme sporuna karşı duydukları ilgiden dolayı medyanın ilgi odağı olmuştu.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü Başkanı Mustafa Özer, Esat kıratlı ve Kürşat Tüzmen’i makamlarında ziyaret ederek yarış bilgilerini paylaştı. Bakanlar da Amasra’ya gelme sözü vererek hazırladıkları kısa klip aracılığı ile Amasra’ya selamlarımı ilettiler

Amasra Belediyesi ise geçen yılki yarışmalarda çekilen görüntülerden oluşan klip ile 5 Ağustos Amasra Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması’nın hazırlık startını verdi.
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