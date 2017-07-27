Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmaları ile ilgi olarak, "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun vardı. Bu sorun çözülür çözülmez bu futbolcu aramıza katılacak. Kendisiyle prensipte anlaştık. " dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Tam kadro çalışan sarı-kırmızılılar, antrenmanı yenileme ve koşu çalışmasıyla tamamladı. Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında futbolcularının sergilediği performanstan memnun kaldığı belirtilen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yapılan çalışmada bazı oyuncularla yakından ilgilendiği gözlerden kaçmadı.



TAKIM OLGUSUNU YAKALADIK

Kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini belirtti. Kampta yavaş yavaş fiziksel durum olarak istenilen düzeye geldiklerini kaydeden Ravcı, “Güzel bir ortamda, oldukça verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncuların da takıma kısa sürede alıştıklarını görüyoruz. Özellikle oynadığımız son iki hazırlık maçında saha içerisinde takım olgusunu yakalamaya başlamış bir ekip vardı. Ertuğrul hocamız ayakları yere sağlam basan ve modern futbolun gereksinimlerini yerine getiren bir takım oluşturma çabasında. İnşallah sezon başladığında izleyenlere keyif veren bir takım durumuna gelmiş oluruz" şeklinde konuştu.





Transferde de önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Ravcı, "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun vardı. Bu sorun çözülür çözülmez bu futbolcu aramıza katılacak. Yine almayı planladığımız kaliteli 5 isim için de görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ağustos’taki TSYD Kupası’na kadar ideal kadromuzu şekillendirmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA