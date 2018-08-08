Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96164
ALTIN
206.162
DOLAR
5.2838
STERLİN
6.8175
EURO
6.1233

Altyapıya yeni model

Futbolda yeni yıldızları keşfetmek, milli takım ve kulüplere sporcu yetiştirmede yardımcı olmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Buna göre futbolcu taraması sonunda lisansı olmayan yıldız adayları 14 merkezi ilde toplanacak. Alt yapının daha da güçlendirilmesini temel alan proje kapsamında, yaş grupları daha sonra belirlenecek olan sporculardan oluşturulacak 14 bölge takımı arasında deplasmanlı elit altyapı ligi yapılacak.

Altyapıya yeni model

Futbolda yeni yıldızları keşfetmek, milli takım ve kulüplere sporcu yetiştirmede yardımcı olmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Buna göre futbolcu taraması sonunda lisansı olmayan yıldız adayları 14 merkezi ilde toplanacak. Alt yapının daha da güçlendirilmesini temel alan proje kapsamında, yaş grupları daha sonra belirlenecek olan sporculardan oluşturulacak 14 bölge takımı arasında deplasmanlı elit altyapı ligi yapılacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27
Altyapıya yeni model

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle oluşturulması planlanan projeyle ilgili geçen hafta toplantı yapıldı. İlk etapta Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde futbol takımı oluşturulacak. TFF ve ASKF desteğiyle bölge illerinde yapılacak olan taramalarla lisansı olmayan yıldız adayları tespit edilerek bu illerdeki takımlara kazandıracak. Ardından, uzman antrenörlerin yanı sıra kondisyoner, fizyoterapist, psikolog, masörlerden oluşacak ekiple birlikte, gelecek vadeden sporculardan oluşacak 14 takım arasında, belirlenecek olan yaş gruplarında deplasmanlı elit altyapı ligleri oluşturulacak. Teknik konular daha sonra detaylandırılacak. Altyapıyı güçlendirip havuza daha çok oyuncu katmayı amaçlayan proje kapsamında sporcular, Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tesislerde kalacak. Tıpkı ‘Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde kalan bireysel sporcular gibi, burada kalan çocukların da fiziksel gelişimleri dışında, eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük önem verilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
AltyapıYeni Model
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Profesyonelliğe adım attılar
Profesyonelliğe adım attılar
İsmail 2. Lige transfer oldu
İsmail 2. Lige transfer oldu
Bulut: Milli maçtan sonra…
Bulut: Milli maçtan sonra…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim