Altyapıda devrim yaşanıyor!

Daha önce yapılmayan bir şeyi bu yıl gerçekleştirdiklerini kaydeden Doğandemir, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde futbolcu seçmeleri düzenledik. Yurtdışından gelen 1999 ve 2000 doğumlu oyuncular vardı onları izledik. Kaan Yıldız ve Hüseyin Tükenmez isimli iki yetenekli ismi kulübümüze kazandırdık. Bunun yanında yaptığımız tüm oyuncu seçmelerinden bünyemize 11 genç futbolcu kattık. Malatya’daki bazı kulüplerde de görüşerek alt gruplarda forma giyebilecek oyuncularla anlaşmak üzereyiz. U17, U19 ve U21 takımlarımız teknik sorumlu Murat Uçkun ve antrenör hocalarımız Süleyman Kale, Mahmut Evren yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklarımızı bugün tamamlayarak akşam saatlerinde karayolu ile İzmir’e hareket edeceğiz. Sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacağız. U17 ve U19 takımlarımız Cumartesi günü Göztepe ile kendi tesislerimizde karşılaşacak. Bu sezon mücadele edeceğimiz bütün kategorilerde geçen yıl olduğu gibi yine iddialıyız” diye konuştu.

“YAŞ ORTALAMASINI AŞAĞILARA ÇEKİYORUZ”

Verilen emeklerin meyvesini almaya başladıklarını kaydeden Doğandemir, “Bu sezon 4 oyuncumuz profesyonel sözleşme imzaladılar. Gazişehir takımıyla oynadığımız hazırlık maçında 8 tane altyapımızdan yetişen futbolcularımız mücadele etti. Kulüp başkanımız Adil bey ve taraftarlarımız onların sergiledikleri performanslardan memnun kaldılar. Onların yetişmesinde emeği olan hocalarımızın ellerine sağlık. Dışarıya gönderdiğimiz oyuncularımız var. Bu yıl özellikle alt gruplarımızdaki futbolcu yaşını iyice aşağılara çekiyoruz. Amacımız Malatya’da futbolcu fabrikası kurmak. Bölgemizdeki, yurtiçi ve yurt dışındaki yetenekli çocuklara ulaşarak onları Malatya futboluna kazandırmak istiyoruz. Kulübümüz formasını giyen 180 dolayında futbolcumuz var. Yaşanan şampiyonluklar kadar yetişecek kaliteli futbolcunun artması da çok önemli. Bu kapsamda çalışmalarımız büyük titizlilikle devam ediyor. Kulübümüzün sağladığı bütün imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gelecek yılların çalışmalarını yaparak ayağımızı sağlam şekilde yere basmanın içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.