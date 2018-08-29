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Altyapı meyvelerini vermeye başladı

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor’un altyapısında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde sporcuların sadece saha içerisinde değil, sosyal hayatta da gözetim altında tutulmaları ve profesyonelliğe küçük yaştan itibaren adapte olmalarının hedeflendiği belirtildi.

Altyapı meyvelerini vermeye başladı

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor’un altyapısında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde sporcuların sadece saha içerisinde değil, sosyal hayatta da gözetim altında tutulmaları ve profesyonelliğe küçük yaştan itibaren adapte olmalarının hedeflendiği belirtildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:17
Altyapı meyvelerini vermeye başladı

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut altyapıyı yakından takip ediyor. Gerek kamp dönemlerinde gerekse müsabaka hazırlıkları esnasında A takımla birlikte birçok genci antrenmana çıkararak şans veren Erol Bulut, özellikle U21 ve U19 kategorisi maçlarını sık sık izliyor. Bulut’un sene başında yönetime sunduğu yol haritasında önemli bir yer tutan altyapının bu sene farklı bir yapı ve sistemle yola devam edeceği, bu doğrultuda yoğun bir çalışma içerisine girildiği öğrenildi. Bulut’un özellikle sporcuların yeme, içme, barınma ve eğitimleri gibi konularda kendi belirlediği sistemle hareket edilmesi için altyapı antrenörlerine kesin talimatlar verdiği bildirildi. Hayata geçirilen sistem sayesinde sporcuların sadece saha içerisinde değil, sosyal hayatta da gözetim altında tutulmaları ve profesyonelliğe küçük yaştan itibaren adapte olmalarının hedeflendiği belirtildi. Bulut’un ayrıca altyapıya yeni bir antrenman sahası yapımı için de yönetim kuruluna rapor sunduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısı hali hazırda A takımın yeni sosyal binasına taşınmasıyla boşalan Nurettin Soykan Tesisleri'ni kullanıyor.

U19 TAKIMI MURAT KURT’A EMANET

Yeni Malatyaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada Bölgesel liglerde ve akademik liglerde ses getirecek takımlar oluşturduklarını belirterek, “U19 takımı teknik sorumlusu olarak Murat Kurt göreve başladı. Hasan hocamız işlerinin yoğunluğundan dolayı görevini bırakmak istedi. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Murat hocamızla birlikte çocuklarımız ilk hafta iyi bir sıçrama yakaladı. Bu sezon altyapıda U17 ve U19 takımlarımıza biraz daha ağırlık vermeye başladık. U14, U15 ve U16 takımlarımız da yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor ama U17-U19 liglerinde küme düşme olduğundan dolayı yoğunluğumuzu bu gruplara verdik. Her iki grupta iyi takım oluşturuldu. Bölgesel liglerde ve akademik liglerde ses getirecek takımlar yarattık. Verilen emeklerin meyvesini artık almaya başladık. U21 takımında yine yetenekli ve kabiliyetli oyuncularımız var. Kulüp yönetimimiz bu anlamda altyapıya gereken yatırımı yapıyor. Başkanımıza ve yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.” busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Altyapı
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