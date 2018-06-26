Altyapı için ücretsiz eğitim!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren voleybol yaz spor okullarında eğitimler haftanın 6 günü devam ediyor. Kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Voleybol antrenörü Muhammed Çatar, “Yaz okulundaki diğer branşlarla beraber voleybol branşında da eğitimlere aralıksız devam ediyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte başlayan kurs kayıtları da sürüyor. Katılım oldukça yüksek. 8-16 yaş aralığındaki çocuklarımızın ileride sporcu bir kimlik kazanmaları hususunda kendilerine yardımcı oluyoruz. Haftanın üç günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda haftanın üç günü de Merkez Kapalı Spor Salonu’nda iki yüzün üzerinde çocuğumuz antrenman yapıyor. Amacımız Malatya’daki çocuklarımıza voleybol kültürünü öğretmek. Aralarından yetenekli çocuklarımızı seçerek kulüplere yönlendirmektir. İlimizdeki voleybola olan ilginin ve potansiyelin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Zaten Malatya’daki voleybol potansiyeli bölge bazında ilk sırada geliyor. Biz de bunu göz önüne alıp daha çok çalışıyoruz. Sporcularımızın en iyi şekilde voleybol sporuna yönelik temel eğitimleri almaları için her türlü dersler veriliyor. İnşallah yaz spor okullarındaki bu potansiyel kulüp takımlarımıza başarı olarak dönecektir. Ailelerimiz yaz dönemlerinde çocuklarının fiziksel gelişimlerine dikkat etmelidirler. Gelişme çağındaki çocuklarımızın destekleyici fiziksel aktivitelere katılmaları gerekmektedir. Voleybol sporu da bu anlamda fiziksel gelişime büyük katkı sağlar.” Dedi.