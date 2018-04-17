“Alttan Alta Çalışıyoruz”

Süper Lig’de ilk yılında bitime 5 hafta kala 38 puan toplayarak büyük ölçüde rahatlayan Yeni Malatyaspor’da gelecek planlamaları yapılıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe ile deplasmanda Akhisarspor ve Kayserispor ile iç sahada oynayarak sezonu tamamlayacak sarı kırmızılı takım prestij maçlarını en iyi şekilde oynayıp maksimum puanla ligi bitirmek istiyor.

“HİÇ BIRAKMAYACAKMIŞIZ GİBİ...”

Kulübün gelecek sezonuyla ilgili hedeflerine ulaşabilmesi adına sarı kırmızılı taraftarlar yönetimin bir an önce harekete geçmesini beklerken kulüp başkanı Adil Gevrek’ten BUSABAH’a önemli açıklamalar geldi. Başkan Gevrek yeni sezon için kendi bünyelerinde içten içe çalıştıklarını ifade ederek, “Bu sezon bitmeden 5 maç oynanmadan kesinlikle kamuoyuna açıklama yapmayacağız. Bugün gidecekmişiz gibi hazırız. Hiç bırakmayacakmışız gibi de çalışıyoruz. Kulüp kendi içinde raporlarını hazırlıyor. Transferler için farklı ülkelerde oyuncular izleniyor. Hoca konusunda ya da kongre konusunda bir şey söylemem mümkün değil. Herkes görevinin başında. Son düdük çaldığında bunları oturup konuşuruz. Ama Malatya spor camiası şunu bilsin ki bizim gelecek sezon için hazırlıklarımız var. Bunları yeri ve zamanı geldiğinde paylaşacağız” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI - Busabah GAZETESİ