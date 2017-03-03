İstanbul’da oynanan Altınordu müsabakasında bir gol bir de asist üreterek adeta rakibi tek başına sahadan silen süper bücür Murat Yıldırım, dünkü idman öncesi BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Bu hafta cezası nedeniyle tribünde oturacak deneyimli oyuncu, şampiyonluk hedefine bir bir ulaşacaklarını söyledi.

“HOCAMIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIM”

Altınordu maçında ilk kez ilk 11’de görev aldığına dikkat çeken Murat, “Sağ olsun İrfan hoca bana güvendi ve sahada görev verdi. Bende bu güveni boşa çıkarmadığıma inanıyorum. Takım olarak inandık güzel mücadele ettik maçtan galibiyetle ayrılmak için. Netice de net bir skorla maçı kazandık. İnşallah bu güzel gidişatla devam edeceğiz. 3 maçlık galibiyet serimiz var. Bir 3 maçlık daha seri yakalayıp galibiyetlerle sahadan ayrıldığımız takdir de ben eminim şampiyonluk yolunda artık adımızı daha kalın harflerle 1. sıraya yazdıracağız.” İfadelerini kullandı.

“BU UYUM DEVAM EDERSE BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ”

Malatyaspor’un büyük bir taraftarı olduğunu belirten Yıldırım, onlara kendisini göstermek için mücadele ettiğini belirterek, “Genel itibariyle maçlar da iyi mücadele ettiğime inanıyorum. İyi top oynayıp büyük Malatyaspor taraftarına kendimi göstermeyi istiyorum. Takım içerisinde iyi bir hava, arkadaşlık ve uyum var. Bu uyum böyle devam ettikçe performansımız hız kesmeden daha güçlü şekilde sürecektir. Önümüz de zor bir Balıkesirspor maçı var. Sakat durumda ve kart cezalısı olan oyuncular var. Maalesef bunlar futbolun içerisinde olağan şeyler. Takım içerisinde her zaman hazır olup forma şansı bulmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu güne kadar forma şansı bulamayan oyuncular da biliyor ki güçlü bir takım kadrosunda yer alıyoruz. Önümüz deki maçta inanıyorum bize yakışan futbolu sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılacağız.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI