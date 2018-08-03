Altın Kemer Malatya’nın

İkincisi düzenlenen 8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatyalı Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kg’da Şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Alınan Altın Kemerin mutluluğunu Eyüp Dilek ve Antrenörü Murat Tan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ederek sevincini paylaştılar. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı Eyüp Dilek’i başarısından dolayı tebrik ederek, sporcuyu ve antrenörü Murat Tan’a başarılar diledi. (Bülten)