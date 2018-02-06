ALTIN KAYSIYA BÜYÜK ÖVGÜ

Toy, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya Kemer’de düzenlenen İl Temsilcileri Toplantısına katıldı. TSF Başkanı Gülkız Tülay, toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz çok güzel bir ekip ve çok güzel bir aileyiz” diyerek, şunları söyledi: “Federasyonumuzun bu noktaya gelmesinde il temsilcilerimizin emeği çok büyük. İllerimizde sizler gibi temsilcilerimiz olduğu için yönetim olarak çok şanslıyız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler hiçbir çalışmamızı sizlerin görüş ve düşüncelerinizi almadan hayata geçirmiyoruz. Bu toplantıda dile getirilen talepleri elimizden geldiğince yerine getireceğimizden, önerilerinizi dikkate alacağımızdan kuşkunuz olmasın. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olsak da büyük ve güçlü bir aile olduğumuz için her şeyi birlik ve beraberliğimiz ile aşıyoruz. Varlığınız bizlere hep güç verdi, vermeye de devam edecek.” diye konuştu.

Toy, TSF Başkanı Gülkız Tülay ile Malatya’da geleneksel hale gelen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’yla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın geçmişi ve geleceği ele alındı. Turnuvanın önemi de görüşüldü. Federasyon başkanımız Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan satrançta Malatya’nın yakalamış olduğu başarının sevindirici olduğunu da ifade etti.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com