E. Yeni Malatyaspor, ara transfer dönemine alt yapıya takviye yaparak başladı. İzleme komitesi tarafından izlenerek beğenilen ve sözleşme imzalatılan Antakyaspor’un Fatih Mehmet Küpeli ve yine aynı takımdan Ömer Andiç, Malatya’ya gelerek çalışmalara başladı. Yetenekleri sayesinde birçok 2. lig kulübünün transfer listesine giren genç oyuncuları alt yapısında tutarak, tecrübe kazanmalarını sağlamayı düşünen Yeni Malatyaspor, sonraki dönemlerde bu futbolculardan faydalanmayı planlıyor. Yeni transferlerden Ömer Andiç, stoper bölgesinde görev yaparken, Fatih Mehmet Küpeli ise sağ bekte forma giyiyor. Genç futbolcuların ligin ikinci yarısında Yeni Malatyaspor U21 kategorisinde forma giyecekleri belirtildi. (İHA)