02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Alt yapıda güzel şeyler oluyor!

Yeni Malatyaspor alt yapısının kronikleşen sorunlarından biri haline gelen Orduzu’daki sentetik yüzeyli çim saha sökülerek, yenisinin yapılması için çalışmalar başlatıldı. U21 futbol takımı başta olmak üzere diğer kategorilerin antrenmanı İnönü Üniversitesi Stadı’na taşındı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:45
Alt yapıda güzel şeyler oluyor!

  Malatya futbolunun kanayan yaralarından biri olan alt yapı tesisleri nihayet bakıma alındı. 2005 yılında dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından yaptırılan sentetik yüzeyli çim saha aradan geçen 12 yılda ciddi anlamda tahrip olmuş, alt yapıdaki küçük yaş gruplarındaki oyuncular neredeyse betonlaşan zeminde antrenman yapmaya mecbur kalmıştı.

TOPLAM YENİLEME MALİYETİ YAKLAŞIK 900 BİN LİRA!
  Takımın Süper Lig’ e çıkmasıyla birlikte harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, alt yapı için betonlaşan zemini sökerek, yerine yeni bir sentetik saha yapma çalışmalarına başladı. 10 gün içersinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, asfalt zeminin üzerine çakıl, ince kum ve keçe tabakaları eklenecek. Böylelikle sentetik zeminin altındaki esneklik artırılmış olacak. FİFA standartlarına uygun yapılacak sahayı İstanbul merkezli bir firma gerçekleştirecek. Yaklaşık 900 bin lira maliyetle yenilenecek saha, Yeni Malatyaspor alt yapısına en az 10 yıl daha hizmet verecek.

UÇKUN: BEKLEDİĞİMİZE DEĞECEK!
  Yapılan çalışmaları büyük bir sevinçle takip eden alt yapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun, yıllarca bu günü beklediklerini söyledi. Antrenmanların tümünü İnönü Üniversitesi’ne kaydırdıklarını belirten Uçkun, “Yıllarca konuşuldu ama başlamak bu döneme nasipmiş. Gerçekten artık ihtiyaçlara cevap veremez bir hale gelmişti. 2 haftalık kısa bir süreçte burası spora ve sağlığa uygun bir hale gelecek. Alt yapıdan oyuncu çıkması ve başarı gelmesi için fiziksel eksikliklerimizin giderilmesi gerektiğini hem yönetimimiz hem de biz defalarca ifade etmiştik. Bu geçiş döneminde biraz sıkıntılar olacak antrenman yerlerimizi değiştirdik ama bunlara katlanmaya değer. Alt yapımızın tesis ve saha sıkıntısını çözmek için mücadele eden yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


FATİH AVCI
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