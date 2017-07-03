Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada yapılan seçmeleri Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Maden de izledi. Alt yapı antrenörleri nezaretinde yapılan seçmelere rekor katılım olduğu belirtildi. Küçük yaş kategorilerinde yapılan seçmelerde yetenekleriyle sivrilen minikler, alt yapı bünyesine dahil edildi.

“HER YAŞ KATEGORİSİ İÇİN OYUNCU SEÇİYORUZ”

Seçmelerle ilgili bilgi veren Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Seçmelerimize rekor katılım oldu. Deneyimli hocalarımız nezaretinde yetenekli gençlerimiz izlenerek buraya davet edildi. Burada da bir seçme yaptık. Bir çok yetenekli genci bünyemize dahil ettik. Seçmeleri yakından takip eden Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve Alt Yapı Sorumlumuz Mehmet Maden’e teşekkür ediyoruz. Gerçekten alt yapı ile yakından alakadar oluyorlar. Süper Lig’deki ilk yılımızda alt yapıda da yeni kategorilerimiz olacak. Bu kategoriler için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda futbol okulunda 200’e ulaştık. Seçmelerde 4 gün sürecek tahminen 200 civarında bir katılım olacak. Toplamda 6 kategorimiz var her yaş için yetenekli oyuncu bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI