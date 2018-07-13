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Alt yapı ‘Maden’i buldu!

Yeni Malatyaspor’un 7 farklı ilde ilk defa düzenlendiği futbolcu seçmelerinden Malatya’ya 55 sporcunun davet edildiği öğrenildi. U19 ve U21 takımlarıyla birlikte antrenmanlara başlayan 30 futbolcunun ikinci etap elemelerinin ardından aralarından başarılı olanlarının sarı-kırmızılı takımın altyapısına katılacakları belirtildi.

Alt yapı ‘Maden’i buldu!

Yeni Malatyaspor’un 7 farklı ilde ilk defa düzenlendiği futbolcu seçmelerinden Malatya’ya 55 sporcunun davet edildiği öğrenildi. U19 ve U21 takımlarıyla birlikte antrenmanlara başlayan 30 futbolcunun ikinci etap elemelerinin ardından aralarından başarılı olanlarının sarı-kırmızılı takımın altyapısına katılacakları belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:33
Alt yapı ‘Maden’i buldu!

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden,“Altyapıdan sorumlu antrenörlerimizin gittikleri 7 ilde gerçekleştirdikleri seçmelerde toplam 55 futbolcu Malatya’ya davet edildi. Bu sporcular arasında beğenilen 1999-2001 doğumlu sporcuların U19-U21 kategorilerine katılmaları yönünde ikinci bir seçme daha yapılacak. Malatya’da U19 ve U21 takımlarımızın antrenmanları aynı zamanda başladı. Davet ettiğimiz çocuklarımızın arasından şuan tesislerimizde 30 üzerinde konaklayan sporcu var. Gerçekleştirilecek antrenmanlarda bu çocuklarımızı iyi analiz ederek ileriki zamanlarda Hüseyin Ekici, İsmail Baran gibi faydalı olabilecek katkı sağlayabilecek gelecek vaat eden isimleri kadromuza dahil edeceğiz. Bu anlamda antrenörlerimiz öncelikli olarak yaşı U19-U21 kategorilerine tutan çocuklarımızı çağırdı. Ardından U17, U14, U15 ve U16 kategorisini başlatacağız.” Dedi.

“İMKANLARIMIZIN ARTMASIYLA İYİ ÇALIŞMA ORTAMI YAKALADIK”

Maden, “Bölge seçmelerine 2 bin üzerinde sporcu katıldı. Doğu ve Güneydoğu illerimizden Yeni Malatyaspor’a olan ilgiyi artırdık. Antrenörlerimiz kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. Bölgemizde profesyonel takımı olmayan iller, alt liglerde mücadele eden takımlar dahil hepsi bizim oralara gittiğimizi hissettiler. O illerde Malatyaspor’un seçme yapabileceğini gördüler. Şehirlerini ve takımlarını gözetim altında tuttuğumuzu anladılar. Bölgeyi bizim sahiplendiğimizi fark ettiler. Bölge insanının dikkatini Yeni Malatyaspor üzerine çekebildik. Altyapıda teknik sorumlu Murat Uçkun, Süleyman Kale hocalarımızın nezaretinde 2. etap çalışmalarımız tamamlandıktan sonra onların tespit ettikleri çocuklarımızla yola devam edeceğiz. Kadroda yetersiz görülen çocuklarımıza da teşekkür ederek tekrar illerine göndereceğiz. Tesislerimizin iyileştirilmesi ve imkanlarımızın artmasıyla iyi bir çalışma ortamı yakaladık. Hep birlikte el birliğiyle Yeni Malatyaspor altyapısını daha da iyi seviyelere getireceğiz. Bu anlamda Doğu ve Güneydoğu seçmelerimize katılan antrenör hocalarımıza, tesislerde gecesiyle gündüzüyle kulübümüze katkı sağlayan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgede ilk defa gerçekleştirdiğimiz projenin bize kazandırdığı mutluluk onların sayesindedir.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden
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