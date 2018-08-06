Alt yapı: 2 Gazişehir: 1

Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını hafta sonu Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Gazişehir Futbol Kulübü ile oynadı. Malatya Stadyumu’nda oynanan ve ücretsiz olan karşılaşmayı yaklaşık 2000 civarında futbolsever izlerken, sarı kırmızılı temsilcimiz sahaya Mesut Özil fotoğrafının basılı olduğu üzerinde “Seninleyiz, ırkçılığa hayır” ifadelerinin yer aldığı tişörtle çıktı. Yeni transferler Guilherme Costa Marques ve Mitchell Donald ile birlikte sakatlıkları nedeniyle tam hazır olmayan Adem Büyük ve Ömer Şişmanoğlu tribünden izledi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da karşılaşmayı protokolden takip etti.

PERDEYİ GAZİŞEHİR AÇTI, MALATYA KAPATTI

Diyarbakır bölgesinden Selim Özen’in yönettiği maçta, Malatya bölgesinden İlker Ayten 1. Yardımcı hakem, Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ikinci yardımcı hakem, Malatya bölgesinden Batuhan Gültek ise 4.hakem olarak görev yaptı. Yeni Malatyaspor sahaya, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, İssam Chebake, Hüseyin Ekici, Murat Yıldırım, İsmail Karakoç, Danijel Aleksic, Mustafa Eeskihellaç, İssiar Dia ve Khalid Boutaib ilk 11 ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken her iki teknik adam da ikinci yarı genç ağırlıklı oyuncu değişiklikleri yaptı. 48.dakikada kaleci Ertaç Özbir’in Rdell Romano Poepon’una yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Mücadelenin 49.dakikasında Rdell Romano Poepon’un penaltıdan kaydettiği golle Gazişehir Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor 53.dakikada Khalid Boutaib’in pasında Danijel Aleksic’in kaydettiği golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Michael Pereira, 89.dakikada şık bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. Hazırlık karşılaşmasının geriye kalan bölümünde başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GENÇLER ALKIŞ ALDI!

Takımdaki sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle Yeni Malatyaspor alt yapısından gençlere hazırlık müsabakasında şans veren Erol Bulut, ilk yarıda İsmail Karakoç, Hüseyin Ekici, Mustafa Eskihellaç ikinci yarıda İsmail Çelik, İkbal İpek, Muhammed Turan, Berkan Durdu, Gökhan Akkan’ı oynattı. 8 genç oyuncunun 7’si kulübün kendi alt yapısından çıkarken bu gençlerin performansı izleyiciler tarafından alkış aldı. Kulüp başkanı Adil Gevrek protokol tribününde alt yapından sorumlu yönetici Mehmet Maden’i tebrik ederken, genç oyuncular hakkında tek tek bilgi aldı.