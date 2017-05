Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, zorlu periyodu ve Süper Lig serüvenini değerlendirdi. Malatya’nın ikinci memleketi olduğunu kaydeden Buz, başarıya giden yoldaki püf noktaları da paylaştı.

Futbolculuktan antrenörlüğe uzanan hikâyesiyle sözlerine başlayan Buz, “Türkiye'de Sarıyer, Vanspor ve Sakaryaspor maceralarım oldu. Sakaryaspor'da forma giyerken 29 yaşımda askerlik sorunumla beraber şöyle bir şey vardı. Ben Almanya'da okulu inşaat teknisyeni olarak bitirmiştim. Üniversite'ye gidecektim ve inşaat mühendisliği okumak istiyordum. Bunun akabinde eşimle birlikte Almanya'ya dönmeye karar verdim. Orada 3. Lig takımıyla anlaştım ve futbola devam ettim. Burada kariyerime devam ederken Türk takımı olan Barışspor Hackenberg takımından bana oyuncu-antrenör teklifi geldi ve teknik direktörlük ile tanıştım” diye konuştu.

“8 YIL ALMANYA’DA ÇALIŞTIM”

Antrenörlük kariyerinde altyapı görevlerinin öneminin büyük olduğunu da kaydeden Buz, “8 yıl Almanya altyapılarında çeşitli yaş gruplarında çalıştım. Sonra Türk Milli Takımı için Erdal Keser'in ekibinde scout görevi teklifi geldi ve kabul ettim. Türk Milli Takımı için çalıştığım eyalet, Türklerin yoğun olarak bulunduğu, Bochum-Köln-Duisburg-Schalke gibi bölgeleri içine alan bir yerdi. Amacımız alt yaş gruplarında Milli Takımımıza futbolcu kazandırmaya çalışmaktı. 4 yıl burada görev yaptım. Scouting görevinde bulunurken Samsunspor'dan teklif aldım fakat teklif cazip gelmedi, yani cazip gelmedi derken kurulu bir düzenim vardı ve teklifi kabul etmedim. Daha sonra Bursaspor'dan bana teklif geldi. Christoph Daum ile tanıştık, görüştük ve bizim Bursaspor'a gelmemizi istedi. Teklifi kabul ettim. Bursaspor'da 3. adam olarak göreve başladım. Zaman içerisinde olaylar gelişti ve Bursaspor'da son 10 maç göreve beni getirdiler” ifadelerini kullandı.

“DAİMA BÜYÜK RESME BAKTIK”

Süper Lig’e yükseldiklerini ve camianın bunu fikstürü gördüğünde daha iyi idrak edeceğini belirten Buz, “Bir sürü dikenli yoldan geçtik. Zorlukla ve güzellikler oldu ama sonuçta büyük resme baktık. O büyük resim için herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük resim ortaya çıktı, Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek. İnsanlar ne zaman idrak edecek? Ne zaman ki fikstür çıktığında, karşılaşmalara baktığınızda, Yeni Malatyaspor'un Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı zaman insanlar bunu hissedecek” şeklinde konuştu. Buz, büyük resme baktıklarını ve büyük resmin de Süper Lig olduğunu kaydederek, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşları, bizim ekibimizde olan Ali Ravcı, Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, İsmail Aydoğdu, Erkan Buz, Evrim Esendemir’e çok teşekkür ediyorum. Kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın’da çok önemli. Malatya’nın büyüklerine, Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, milletvekilimiz Öznur Çalık’a teşekkür ediyorum. O da çok içten bizi destekledi. Tabii ki burada bizim için olmazsa olmaz Ahmet Çakır. Her zaman bize, bu kulübe destek olmuş, burada inanılmaz büyük bir pay sahibi. Sayın valimize de aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlarda ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Basında da zaman zaman eleştiriler olmuştur ama herkes burada gururlandı. Sonuçta büyük resme baktık. Büyük resmi nedir, işte Süper Lig” ifadelerini kullandı.







