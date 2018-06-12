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Alican Şeker kulübünün gururu oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman sporcuları Alican Şeker’in Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonasından dereceyle dönmesinin göğüslerini kabarttığını söyledi. 

Alican Şeker kulübünün gururu oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman sporcuları Alican Şeker’in Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonasından dereceyle dönmesinin göğüslerini kabarttığını söyledi. 

12 Haziran 2018 Salı 16:41
Alican Şeker kulübünün gururu oldu

Bosna Hersek´in Zenica kentinde 11 ülkenin katılımı ile düzenlenen 2018 Balkan Gençler Şampiyonası´nda Türkiye adına milli formayla yarışan Alican Bozkurt’un çiftlerde derece yapması formasını giydiği kulübe büyük sevinç yaşattı. 
Sporcuları Alican Şeker ile gurur duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, genç sporcuyu tebrik etti. 
Alican’ın önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Barman, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sporcumuz Alican Şeker’i Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında elde ettiği başarı nedeniyle yürekten kutluyorum. Hakikaten oldukça önemli ve de gurur duyulacak bir başarı. Bosna Hersek´in Zenica kentinde 11 ülkenin katılımı ile düzenlenen şampiyonada Türkiye adına milli formayla yarışan Alican çiftlerde derece yaparak ülkemize ve Malatya’ya büyük sevinç yaşatmıştır. Kulübümüz her zaman sporcularına önemli destekler sunmuş, bundan sonra da sunmaya devam edecektir. Büyükşehir Belediyemizin eski başkanı Ahmet Çakır ve yeni başkanı Hacı Uğur Polat’a spora sundukları samimi destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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Malatya Büyükşehir BelediyesporOrhan BarmanAlican şeker
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