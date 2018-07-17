Alican milli formayı giyecek

Şampiyonaya Türkiye ile birlikte, 48 ülkeden erkeklerde 292, bayanlarda ise 282 sporcu katılacak. 61.Avrupa Gençler Şampiyonası takım karşılaşmalarıyla başlayacak. 10 gün sürecek şampiyonada ayrıca tekler ve çiftler karşılaşmaları da yapılacak. Geçen yıl Portekiz’de yapılan Avrupa Gençler Şampiyonasında Türkiye Yıldız Bayan Takımlarda ve Yıldız Çift Bayanlarda Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti. Bu yıl Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Şampiyonada 9’u bayan, 7’si erkek toplam 16 sporcu temsil edecek. Romanya´da start alan Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonasına katılan Genç Milli Takım, şampiyonaya Yalova’daki kamp çalışmasıyla hazırlandı. Genç Erkek Milli Takımında Tugay Yılmaz, Bilal Selim Tok, Umut Emre Başsan (Yalova Belediyesi), Alican Şeker (Malatya Büyükşehir), Genç Bayan Milli takımında Gülpembe Özkaya (Fenerbahçe), Merve Nur Öztürk (Çorum Gençlik), Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz (Kocasinan Belediyesi), Ece Haraç (Yalova Belediyesi), Yıldız Erkek Milli takımında Yücel Ocak, Emir Baha Sönmez (Yalova Belediyesi), Özgür Yılmaz (Özel İdare Yolspor), Yıldız Bayan Milli takımında Şükran Cangir (1955 Batman Belediyesi), Zeynep Karaca, Feyza Demir (İstanbul BBSK), Simge Devrim İnal (Real Mardin) bulunuyor.

Avrupa Gençler Şampiyonası takım maçlarında Genç Erkek, Genç Bayan ve Yıldız Bayan Milli takımlarımız 1.Level’den, Yıldız Erkek Milli takımımız ise 2.Level’den maçlara başlayacak. 1.Level´de mücadele edecek olan Genç Erkek Milli takımımız grubunda Romanya, Polonya ve Slovakya, 1.Level´de yer alacak olan Genç Kız Milli takımımız grubunda Sırbistan, Hırvatistan ve Slovakya, 2.Level´de bulunan Yıldız Erkek Milli takımımız grubunda, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta, 1.Level´de müsabakalara katılacak olan Yıldız Kız Milli takımımız ise grubunda Litvanya, Almanya ve Ukrayna ile maç yapacak.