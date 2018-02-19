Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Aliağaspor Foça’yı tek golle geçti 

İzmir Süper Amatör Liginin 21. haftasında sahasında Foça Belediyespor'u konuk eden lig lideri Aliağaspor, rakibini tek golle geçti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Aliağaspor’un tek golünü ikinci yarıda Fatih Özece’nin yerine oyuna giren Ogün Bulut kaydetti. Maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran sarı siyahlılar puanını 48’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Foça Belediyespor ise 18 puanla 10. sırada kaldı. 

Aliağaspor Foça’yı tek golle geçti 

İzmir Süper Amatör Liginin 21. haftasında sahasında Foça Belediyespor'u konuk eden lig lideri Aliağaspor, rakibini tek golle geçti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Aliağaspor’un tek golünü ikinci yarıda Fatih Özece’nin yerine oyuna giren Ogün Bulut kaydetti. Maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran sarı siyahlılar puanını 48’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Foça Belediyespor ise 18 puanla 10. sırada kaldı. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 11:03
Aliağaspor Foça’yı tek golle geçti 

Aliağa ilçe stadında oynanan karşılaşmayı Aykut Çetinkaya, Selman Kılınç, Halit Emre Yazıcıoğlu üçlüsü yönetti. Taraftarının coşkulu desteği ile maça hızlı başlayan Aliağaspor, kurduğu baskıyla rakibini kendi sahasına hapsetti. Yoğun baskıya rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan sarı siyahlılar ilk yarının sonlarında yakaladığı net fırsatlardan ve bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 45. dakikada defans oyuncusunun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirleyen orta hakem Aykut Çetinkaya, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Muhammed Sak’ın vuruşunu kaleci Tayfun Malatya kurtarmayı başardı. Aliağaspor öne geçme fırsatını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Aliağaspor karşılaşmanın ikinci yarısına Yalçın, Sadullah değişikliği ile başladı. Ataklarını sıklaştıran Aliağaspor, aradığı golü 61. dakikada buldu. Orta sahada topla buluşan Sadullah topu yaklaşık 30 metre sürdükten sonra verdiği ara pasta topu Ogün ile buluşturdu. Ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ogün, topu sol ayağının dışıyla kalecinin altından filelerle buluşturdu. (1-0)
Yenik duruma düşen Foça Belediyespor beraberlik golünü bulabilmek için tüm değişiklik haklarını kullandı. Karşılaşmanın son dakikaları nefesleri kesti. Beraberlik golünü arayan Foça Belediyespor, Alihan Er’in ayağından net gol pozisyonundan yararlanamadı. Zübeyir Özcan’ın kafayla indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Alihan Er, pozisyondan yararlanamayınca karşılaşma 1-0 Aliağaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Aliağaspor FK:1 Foça Belediyespor:0
Hakemler: Aykut Çetinkaya, Selman Kılınç, Halit Emre Yazıcıoğlu
Stat: Aliağa İlçe Stadı
Aliağaspor FK: Emre Kızılboğa, Erdoğan Akbey, Ali Osman Gündoğdu, Bülent Tek, Serhat Yağlı, Yalçın Eroğlu (DK 46 Sadullah Erarslan), Muhammet İnce, Adnan Malat (DK 85 Yunushan Memişoğlu), Muhammed Sak, Fatih Özece (DK 57 Ogün Bulut), İbrahim Kuşcan
Foça Belediyespor: Tayfun Malatya, Oğuz Acar, Serkan Tanrıseven, Görkem Çapacı, Zübeyir Özcan, Kaan Eryılmaz, Harrison Peterson (DK 64 Sıtkı Keleş), Muammer Güreşçi (DK 70 Erdinç Turan), Koray Kadan (DK 78 Alihan Er), Burak Pala, Erkan Akbal
Gol: DK 61 Ogün Bulut (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: DK 17 Adnan Malat, DK 57 Muhammed Sak, DK 60 İbrahim Kuşcan, DK 84 Ali Osman Gündoğdu (Aliağaspor FK) - DK 42 Harrison Peterson, DK 90 Oğuz Acar. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Süper Amatör Ligi21. HaftaFoça BelediyesporAliağasporMaçMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai’de zafer Türkiye’nin
Dubai’de zafer Türkiye’nin
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
GOL YOK PUAN VAR!
GOL YOK PUAN VAR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim