Aliağaspor Foça’yı tek golle geçti 

Aliağa ilçe stadında oynanan karşılaşmayı Aykut Çetinkaya, Selman Kılınç, Halit Emre Yazıcıoğlu üçlüsü yönetti. Taraftarının coşkulu desteği ile maça hızlı başlayan Aliağaspor, kurduğu baskıyla rakibini kendi sahasına hapsetti. Yoğun baskıya rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan sarı siyahlılar ilk yarının sonlarında yakaladığı net fırsatlardan ve bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 45. dakikada defans oyuncusunun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirleyen orta hakem Aykut Çetinkaya, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Muhammed Sak’ın vuruşunu kaleci Tayfun Malatya kurtarmayı başardı. Aliağaspor öne geçme fırsatını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Aliağaspor karşılaşmanın ikinci yarısına Yalçın, Sadullah değişikliği ile başladı. Ataklarını sıklaştıran Aliağaspor, aradığı golü 61. dakikada buldu. Orta sahada topla buluşan Sadullah topu yaklaşık 30 metre sürdükten sonra verdiği ara pasta topu Ogün ile buluşturdu. Ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ogün, topu sol ayağının dışıyla kalecinin altından filelerle buluşturdu. (1-0)

Yenik duruma düşen Foça Belediyespor beraberlik golünü bulabilmek için tüm değişiklik haklarını kullandı. Karşılaşmanın son dakikaları nefesleri kesti. Beraberlik golünü arayan Foça Belediyespor, Alihan Er’in ayağından net gol pozisyonundan yararlanamadı. Zübeyir Özcan’ın kafayla indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Alihan Er, pozisyondan yararlanamayınca karşılaşma 1-0 Aliağaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.



Aliağaspor FK:1 Foça Belediyespor:0

Hakemler: Aykut Çetinkaya, Selman Kılınç, Halit Emre Yazıcıoğlu

Stat: Aliağa İlçe Stadı

Aliağaspor FK: Emre Kızılboğa, Erdoğan Akbey, Ali Osman Gündoğdu, Bülent Tek, Serhat Yağlı, Yalçın Eroğlu (DK 46 Sadullah Erarslan), Muhammet İnce, Adnan Malat (DK 85 Yunushan Memişoğlu), Muhammed Sak, Fatih Özece (DK 57 Ogün Bulut), İbrahim Kuşcan

Foça Belediyespor: Tayfun Malatya, Oğuz Acar, Serkan Tanrıseven, Görkem Çapacı, Zübeyir Özcan, Kaan Eryılmaz, Harrison Peterson (DK 64 Sıtkı Keleş), Muammer Güreşçi (DK 70 Erdinç Turan), Koray Kadan (DK 78 Alihan Er), Burak Pala, Erkan Akbal

Gol: DK 61 Ogün Bulut (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: DK 17 Adnan Malat, DK 57 Muhammed Sak, DK 60 İbrahim Kuşcan, DK 84 Ali Osman Gündoğdu (Aliağaspor FK) - DK 42 Harrison Peterson, DK 90 Oğuz Acar. busabahmalatya.com

