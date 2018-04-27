Ali Ravcı Taraftarı Davet Etti

Ravcı, “Beşiktaş maçında 80 dakika boyunca güçlü savunma yaparak oynadık. En azından 1 puan alabileceğimiz maçta duran toptan gelen golle geriye düştük. Tabii bu maç geride kaldı. Şimdi sezonun en önemli maçlarından birine daha hazırlanıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımız iyi motive oldular. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmaya futbolcularımız iyi hazırlandılar. Taraftarın gücünün oyuna nasıl etki ettiğini Beşiktaş maçında gördük. Malatyalı taraftarlarımızın Pazar günkü karşılaşmada galip gelmemizde bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Herkes alacağımız 3 puanın öneminin farkında. İyi oyunla kazasız belasız inşallah iç saha avantajıyla bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah GAZETESİ