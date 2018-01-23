ALİ RAVCI SABIR İSTEDİ

Nurettin Soykan antrenman sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, transferdeki son durum ve Sivasspor maçı hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TSK tarafından Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerler için dua ettiklerini ifade eden Ravcı, “Afrin’de bulunan askerlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Şu anda önemli bir görev yapıyorlar. Türk milletinin alışık olduğu güzel bir destan daha yazacaklar. Bütün Türk milletinin, ümmetin duaları onlarla birlikte” diye konuştu.



“Oynadığımız oyunun neticesini alamadığımız için üzgünüz”



Ravcı, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Oldukça yoğun bir kamp dönemiydi. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Ciddi sakatlıkları olan arkadaşlarımızın da kampta tedavileri sürdü. Yarından itibaren onlar da aramıza katılacaklar. Kamp biraz da uzun sürdü ama iyi geçti. Bunun neticesini de ikinci yarının ilk maçı olan Osmanlıspor karşısında saha içerisinde gösterilen mücadele, verilen özveri vardı. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı ama şansızlıklar, kaçan penaltı, değerlendiremediğimiz gol fırsatları oldu. 1 puan da iyidir ama sadece oynadığımız oyunun neticesini alamadığımız için üzgünüz. Oyunun hakkı 3 puandı. Yok denecek kadar çok az pozisyon verdik. Sadece bir pozisyon verdik. İlk 11’de sahaya çıkan ve oyuna sonradan giren oyuncuların sahada verdikleri mücadele bizi ziyadesiyle memnun etti. Son derece memnunuz, en azından 1 puanla döndük” dedi.



“Bütün maçlarımızın zor geçeceğini biliyoruz”



Ligde bundan sonraki süreçteki maçların zorlu geçeceğine dikkat çeken Ravcı, şunları söyledi:

“Yeni bir hafta ve Demir Grup Sivasspor maçı. Bundan sonraki süreçte bütün maçlarımızın zor geçeceğini biliyoruz. Çünkü takviye yapan takımlar oldu. Sivasspor’da bunlardan bir tanesi. Yine her zamanki gibi ayaklarımızı yere sağlam basarak, büyük bir ciddiyet içerisinde, rakibin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan çalışmalarımıza başladık. İnşallah kendi sahamıza taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz.”



“Geciktik ama elimizde de mevcut bir kadromuz var”



Ravcı, transferle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Transferin ilk gününden itibaren çalışmalarımız oldu. Şu ana kadar bitirilmesi gereken bir iki oyuncu vardı. Ama oyuncuların kulüplerinde bir takım sıkıntılar çıktı ya da oyuncularda problem oldu. Bu transfer yapmayacağız anlamına da gelmiyor. Geciktik, lig başladı. Geciktik ama elimizde de mevcut bir kadromuz var. Çıkıp sahada aslanlar gibi mücadele eden ve sanki bu takımın transfere ihtiyacı yokmuş gibi bir oyun sergileyen takımımız var. Ama takımımızı güçlendirmek zorundayız. Eksiklerimizi gidermeliyiz çünkü 16 maçlık bir serüvenimiz var. Bu yolda sakatlıklar, kart cezalıları olacak. Tabii dileğimiz olmaması ama futbolda bunlar var. Ligin sonunda da hedeflediğimiz noktada bitireceğiz. Hedefimiz bu sezon ligde kalmaktı. Bir iki gün daha sabır ederseniz, transfer olacak” diye konuştu. busabahmalatya.com