10 Ocak 2017 Salı

Ali Ravcı kursa katıldı!

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açmış olduğu “Sportif Direktörlük Sertifika Programı” kursuna katıldı. TFF tarafından şart koşulan kurs 3 gün sürecek. Antalya’da bulunan Ravcı, bundan böyle TFF 1. Lig ve Süper Lig Kulüplerinde Sportif Direktör çalıştırma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

10 Ocak 2017 Salı 11:44
Ali Ravcı kursa katıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı dün Antalya'da başladı. 11 Ocak Çarşamba gününe dek sürecek eğitime 23 kişi katıldı. Programda, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile futbol dünyasından alanlarında uzman kişiler konuşmalar yapacak, eğitimler verecek. Sportif Direktörlük Sertifika Programı 4 modülden oluşacak. Antalya'da gerçekleştirilen eğitimin ardından ilerleyen günlerde programın diğer etapları düzenlenecek. Yeni Malatyaspor Kulübü adına Ali Ravcı’nın katıldığı kurs sonunda sertifika verilecek. Gelecek sezondan itibaren tüm 1. Lig ve Süper Lig ekipleri Sportif Direktör çalıştırma zorunluluğuna uyacak.

FATİH AVCI
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