Sarı kırmızılı takımın Antalya’da devam eden devre arası kampını kafile başkanı olarak yakından takip eden sportif direktör Ali Ravcı, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Genel manada kampa sorunsuz başladıklarını aktaran Ravcı, devre arasının kısalığına dikkat çekerek ellerindeki süreyi verimli kullanmak istediklerini söyledi.

“KISA SÜREDE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Ravcı, “biliyorsunuz devre arası süresi 20 gün. Bu süre zarfında hem izin hem kamp hem de maç haftasını değerlendirmek zorundasınız. Tabi oyuncularımız ilk yarıda önemli bir başarı göstererek iyi bir dinlenmeyi hak etmişlerdi. Hepsinin ligin ikinci yarısı için fiziksel ve mental açıdan rahatladığını gördüm. İkinci yarıya daha dolu başlamaları adına istediğimiz de buydu zaten. Ancak süre az olduğu için şimdi de çok çalışma zamanı. Çünkü ligin ikinci yarısının hiçbir maçında telafi olmayacak. Biz zaten sistemi ve kadrosu oturmuş bir takımız, daha çok fiziksel ve yeni gelen arkadaşların uyumuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız kampın verimli geçmesi için iyi çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“GÜN VE İSİM VEREMİYORUM AMA…”

Taraftarın 4 gözle merak ettiği transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ali Ravcı, “Özellikle bu dönemlerin bir numaralı gündem maddesi transfer. Tabi biz bu konuda kartlarımızı açık oynuyoruz. Her oyuncu Yeni Malatyaspor’a gelmek istiyor. Borçsuz kulüp imajımız, Malatya’nın büyüklüğü bu konuda önümüzü inanılmaz açıyor. Zaten ilk yarı bitmeden 1 ay önce tüm raporlarımızı hazırlamış, teknik heyet, yönetimle istişareler etmiş ve eksik mevkileri belirlemiştik. Şu an gönderdiğimiz oyuncuların mevkileri başta olmak üzere diğer kamuoyunda adı geçen pek çok isimle de görüşüyoruz. Bu noktada en az hatayı yapmak için mücadele ediyoruz. Malatya’ya sorun yaratacak, oynamadan para alacak değil, şampiyonluğa katkı sunacak isimler almaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuların maliyetini, bazılarının ne katkı sunacağını tartışıyoruz, sırf en doğruyu bulmak adına. Ama taraftarımız sabırlı ve inançlı olsun. Giden oyuncuların yerlerine daha iyi oyuncular takviye yapacağız. Gün ve isim veremiyorum ama hafta sonuna kadar önemli gelişmeler yaşanabilir” dedi

FATİH AVCI