Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor ile oynadığı maçın ardından 7 günlük devre arası iznine ayrıldı. İlk yarının son maçına Boluspor karşında çıkan sarı-kırmızılılarda daha önce belirlenen 2 günlük Bolu kampı iptal edilerek, futbolculara 7 gün izin verildi. Evkur Yeni Malatyaspor iznin ardından 2 Ocak’ta Antalya Side’de toplanarak 10 gün sürecek devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Malatya ekibinde transfer ve ilk yarıyla ilgili açıklamada bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, ilk yarıyı iyi bir noktada bitirdiklerine inandığını söyledi.

“İKİNCİ YARI İŞLER DAHA FARKLI OLUR”

30 puan ve lig ikinciliği performansının ilk yarı için iyi olduğunu kaydeden Ravcı, “TFF 1. Lig’de ilk yarıyı tamamladık. Futbolcularımızın emeklerine sağlık diyorum. Tabi bakıldığında son haftalardaki düşüşümüz olmasaydı her halde daha iyi bir pozisyonda olurduk. Elbette ki daha iyisini yapabilirdik. Ama yine de kötü bir performans sergilemedik. İkinci yarıda işlerin daha farklı olacağına inanıyorum. Yarışın içerisinde olan takımların sezon sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceği kanaatindeyim. Biz de ikinci yarıda daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“TRANSFER BİR KAÇ GÜNE NETLEŞİR”

Ravcı transfer çalışmalarına da başladıklarını kaydederek, “Transferde alacağımız oyuncular olacak. Özellikle teknik heyetimiz ve yönetimin istişare ederek belirlediği isimler ve mevkiler var. Bu mevkilere mutlaka transferler yapacağız. Kamuoyunda Sezer Özmen ismi geçiyor. Evet doğrudur biz bu oyuncuyla görüştük. Yarın bir kez daha görüşeceğiz ve kararımızı vereceğiz. Bunun dışında da görüştüğümüz futbolcular var. Birkaç güne transfer netleşir” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI