İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın genel durumunun iyi olduğunu Sivasspor maçında yapılan bir hatanın takımı galibiyetten ettiğini söyledi.

Daha ligin başı olduğunu söyleyen Ali Ravcı, Sivas maçında alınan mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi. Ravcı, “En çok üzüldüğümüz nokta ise verilmeyen golümüz eğer verilmiş olsaydı belki de o maçın skoru çok daha güzel olacaktı. Kalemizde gördüğümüz ilk gole kadar takımımız çok iyi oynayıp iyi mücadele etti. Ama biz yinede genel durumdan memnunuz. Eksiklerimizin aramıza katılmasıyla iyi bir takım olacağımızın farkındayız. Diallo ile Mina ve Batuhan kardeşimiz de aramıza katıldı. Santrafor mevkisinde bir eksiğimiz kaldı. Zamanla belki 3-4 hafta sonra çok daha iyi konuma geleceğiz. Daha ligin başındayız, maalesef Sivasspor maçında yapılan bir hata belki de bizi galibiyetten etti. O maçtan en kötü beraberlikle dönebilirdik. Bu güne kadar hakemlerle ilgili hiç yorum yapmadık ama onlardan biraz daha duyarlı olmalarını ve dikkatli kararlar almalarını istiyorum. En azından sahada emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeni bir haftaya başladık, Antalyaspor ile oynayacağız. Her zamanki gibi çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda taraftarlarımıza çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğimize inanıyorum. İnşallah Antalyaspor maçında taraftarımızın önünde istediğimiz skor ve sonucu alırız.” Diye konuştu.

“KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ”

Takım içerisindeki birlik beraberlik ortamının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Ravcı, “Yapılan transferler konusunda takım içerisinde hiçbir sorunumuz yok. Oyuncularımıza baktığımızda gerek antrenmanlarda gerek maçlarda şu oyuncuyu keşke almasaydık diyebileceğimiz şuanda öyle bir oyuncu yoktur. Sadece transfer konusunda eksiklerimiz vardı, onları da zamanla tamamlayacağız. Şimdilik bir santrafor eksiğimiz kaldı. Bu konuda zaten çalışmalarımız devam ediyor. Welliton Soares ve Hugo Rodallega’nın kulüplerinden doğan bir sıkıntı olduğu için transfer ya birkaç gün içerisinde netleşir ya da başka bir oyuncuya döneriz. Ama iyi bir takıma ve karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bunu bir kere en baştan söylemek gerekiyor. Hem transfer ettiğimiz oyuncularla hem de mevcut oyuncularımızla sıkıntı yaşamadık. Hepsi antrenmanlarda çalışıp maçlarda performanslarını yüzde 100 ortaya koyuyorlar. Biz takım içerisindeki birlik beraberlikten son derece mutluyuz. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi bir Yeni Malatyaspor ortaya çıkacak.” İfadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON VEDA ETMİŞTİK

İnönü Stadı’ndan ayrılmalarının bir türlü nasip olmadığını açıklayan Ravcı, “Gönül isterdi ki; ilk maçtan itibaren maçlarımızı yeni atmosferde yeni stadımızda oynayalım. Ama her ne hikmetse bir türlü kısmet olmuyor ve yetişmiyor. Yine burada Süper Lig’de ikinci maçımızı oynayacağız. İnşallah bu son olur ve yeni stadımıza geçeriz. Biz gerçi geçen sezon veda etmiştik ama inşallah Antalyaspor maçıyla bu kez İnönü Stadı’na veda ederiz.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ