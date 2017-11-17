17 Kasım 2017 Cuma

Ali Karadeniz’in acı günü!

Yeni Malatyaspor Kulübü Medya İletişim Direktörü olarak görev yapan Ali Karadeniz’in, 57 yaşındaki Annesi Ahşan Karadeniz geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

17 Kasım 2017 Cuma 10:39
Ali Karadeniz’in acı günü!

  Malatya’da çeşitli basın yayın kuruluşlarında görev yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor Kulübü Medya İletişim Direktörlüğü’ne getirilen Ali Karadeniz annesini kaybetti. Önceki gece kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Ahşan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Battalgazi İlçesi Alibaba Mezarlığı morguna götürülen oradan da Kemerköprü mezarlığında cenaze namazı kılındıktan sonra alile mezarlığında defnedilen anne Karadeniz’in yakınları ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı. Oldukça üzgün olduğu görülen Ali Karadeniz’i basın mensubu arkadaşları ve Yeni Malatyaspor Kulübü yalnız bırakmadı. Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, yöneticiler Mehmet Maden, Remzi Uğur, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve Kulüp antrenörü Hakan Çalışkan, Ali Karadeniz’e taziye dileklerinde bulundu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Kulübü Medya İletişim Direktörü Ali Karadeniz

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