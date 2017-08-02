02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Ali Dere yeni takımıyla

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da yol ayrımı yaşayan genç oyuncu Ali Dere İstanbulspor ile anlaştı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:52
Ali Dere yeni takımıyla

  Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmadan önce Konyaspor’dan Ali Dere’yi transfer eden Yeni Malatyaspor yönetimi, Düzce’deki kamptan sonra Sağlam’ın verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuyu gönderme kararı almıştı. Ertuğrul Sağlam’ın kiralanması yönünde rapor verdiği Ali Dere’nin bunu kabul etmediği ve ayrılık kararı aldığı belirtilmişti. Yeni Malatyaspor defterini kapatan Ali Dere’nin, yeni takımı da hemen belli oldu. Dere, TFF 1. Lig ekibi İstanbul’da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grubunu şampiyon tamamlayarak TFF 1. Lig’e yükselmişti. Bu sezonda ligde güçlü kadro kurmayı hedefleyen sarı-siyahlı takım 26 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Ali Dere uzun bir dönem Konyaspor forması da giydi.  Dere, geçen sezon Konyaspor’da  17 maçta oynamış ve 3 gol atmıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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