15 Haziran 2017 Perşembe

Ali Dere kaplan oldu

Ertuğrul Sağlam ile anlaşır anlaşmaz transferde atağa kalkan Yeni Malatyaspor bu yıl dış transferde dördüncü ismi renklerine bağladı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:35
Ali Dere kaplan oldu

 Konyaspor’dan orta saha oyuncusu Ali Dere’yi transfer eden sarı kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncuya imza attırdı. Geçen sezon Atiker Konyaspor forması altında 17 müsabakaya çıkan Ali Dere, 3 gol kaydetti. Konyalı olan genç oyuncu bir dönem Boluspor ve Konya Anadolu Selçukluspor formaları giydi. İstanbul’da Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen imza törenine oyuncunun menajeri de katıldı. Faslı Khalid, Beninli Fabien Farnolle Nijeryalı Sincere ve Ali Dere’yi alan sarı kırmızılar dördüncü dış transferine de imza atmış oldu. Sağlam’ın vereceği transfer listesine göre Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki günlerde transferde hız kazanması bekleniyor.

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