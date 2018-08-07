Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95346
ALTIN
204.891
DOLAR
5.2463
STERLİN
6.8080
EURO
6.0799

Alex Song bombası!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un, Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Alex Song ile ilgilendiği konuşuluyor. Son olarak Rubin Kazan’da forma giyen ve Rus kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisinin elinde olması Yeni Malatyaspor yönetiminin işini kolaylaştıracağı belirtildi.

Alex Song bombası!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un, Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Alex Song ile ilgilendiği konuşuluyor. Son olarak Rubin Kazan’da forma giyen ve Rus kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisinin elinde olması Yeni Malatyaspor yönetiminin işini kolaylaştıracağı belirtildi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:33
Alex Song bombası!

Yeni Malatyaspor’un transferde orta saha oyuncusu Alex Song ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Kamerunlu oyuncuyla görüşme yürüten sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Alex Song ile görüşme halinde olan Malatya ekibinin Kamerunlu oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Kadrosuna son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme’yi dahil eden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızı takımın gündemine aldığı Alex Song ismi camiayı heyecanlandırdı. Son olarak Rubin Kazan’da forma giyen ve kulübüyle kontratı biten 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisi elinde. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Yeni Malatyaspor yönetiminin transferi olumlu sonuçlandırmaya yakın olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Alex SongSüper LigYeni Malatyaspor’BarcelonaArsenal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme uyum sürecini çabuk atlattı
Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme uyum sürecini çabuk atlattı
TFF açıkladı: Son kez düzenlenecek!
TFF açıkladı: Son kez düzenlenecek!
Yeni Malatyaspor'da 4 imza
Yeni Malatyaspor'da 4 imza
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim