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Aleksic sol ayağıyla perdeyi açtı!

Yeni Malatyaspor, Bolu’da oynadığı ikinci hazırlık maçında Romanya Süper Lig takımlarından CSMS Lasi’yi 2-0 mağlup etti.

Aleksic sol ayağıyla perdeyi açtı!

Yeni Malatyaspor, Bolu’da oynadığı ikinci hazırlık maçında Romanya Süper Lig takımlarından CSMS Lasi’yi 2-0 mağlup etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:54
Aleksic sol ayağıyla perdeyi açtı!

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Romanya Süper Lig takımlarından CSMS Lasi ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım maçı yeni transfer Danijel Aleksic ve Arturo Mina’nın golleriyle 2-0 kazandı. Yeni Malatyaspor rakibi karşısına Abdulsamet, Sadık, Murat Akça, Cissokho, Chebake, Azubuike, Murat Yıldırım, Aleksic, Hüseyin, Dia, Eren on biriyle çıktı. Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, karşılaşmanın ilk yarısında frikikten sol ayağıyla attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Danijel Aleksic sergilediği performans maçı izleyenlerin beğenisini kazandı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.07.2018 10:55
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig TakımlarıBoluYeni MalatyasporDanijel Aleksic
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