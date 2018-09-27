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Aleksic listede ikinci sırada

Süper Lig’de 6. haftanın ardından, Yeni Malatyaspor’un golcü ismi Danijel Aleksic, gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

Aleksic listede ikinci sırada

Süper Lig’de 6. haftanın ardından, Yeni Malatyaspor’un golcü ismi Danijel Aleksic, gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:56
Aleksic listede ikinci sırada

Yeni Malatyaspor’un sezon başında St.Gallen’den transfer ettiği Sırp oyuncu Danijel Aleksic, şuana kadar kaydettiği 3 golle takımının puan yükünü sırtlarken, gol krallığı yarışını da sürdürüyor. Süper Lig’de 6 haftalık bölümde 8 gol kaydeden Kasımpaşalı Mbaye Diagne birinci sırada yer alıyor. Diagne’yi 3’er golle Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic’in yanı sıra Beşiktaşlı Pepe ve Ryan Babel, Atiker Konyasporlu Mustapha Yatabare, Trabzonsporlu Hugo Rodallega, Demir Grup Sivassporlu Arouna Kone, Galatasaraylı Eren Derdiyok ve Göztepeli Yasin Öztekin takip ediyor. Öte yandan Sırp futbolcunun tedavisinin sürdüğü ancak korkulacak bir durumunun olmadığı açıklandı. Rize maçında sakatlanıp çıkan Aleksic’in Başakşehir maçında sahada olacağı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporDanijel Aleksic
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