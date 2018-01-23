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ALANYASPOR, PAŞA’DAN KAÇAMADI

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Alanyaspor‘u 3-2 mağlup etti.

ALANYASPOR, PAŞA’DAN KAÇAMADI

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Alanyaspor‘u 3-2 mağlup etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:37
ALANYASPOR, PAŞA’DAN KAÇAMADI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veysel xx, Pavelka xx (Mbaye dk. 85 xx), Sadiku xx, Trezeguet xx, Murillo xx (İlhan Depe dk. 60 x), Mensah xx (Neumayr dk. 76 x), Eduok xx
Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Wellinton xx, Fofana xx, Tzavellas xx, Isaac xx, Efecan xxx, Mbilla xx (Lungu dk. 22 x) (Taha dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nskala xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan, Birol, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Remy
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 45+2) (A. Alanyaspor), Eduok (dk. 22 ve 71), Mbaye (dk. 87) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Fofana (dk. 82) (A. Alanyaspor)
Sarı kartlar: Omeruo, Ben Youssef (Kasımpaşa), Nskala (A. Alanyaspor) busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporMalatyaBusabahmalatya.com
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