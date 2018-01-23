ALANYASPOR, PAŞA’DAN KAÇAMADI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Samet Çiçek xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veysel xx, Pavelka xx (Mbaye dk. 85 xx), Sadiku xx, Trezeguet xx, Murillo xx (İlhan Depe dk. 60 x), Mensah xx (Neumayr dk. 76 x), Eduok xx

Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Wellinton xx, Fofana xx, Tzavellas xx, Isaac xx, Efecan xxx, Mbilla xx (Lungu dk. 22 x) (Taha dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nskala xx, Fernandes xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan, Birol, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Remy

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 45+2) (A. Alanyaspor), Eduok (dk. 22 ve 71), Mbaye (dk. 87) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Fofana (dk. 82) (A. Alanyaspor)

Sarı kartlar: Omeruo, Ben Youssef (Kasımpaşa), Nskala (A. Alanyaspor) busabahmalatya.com