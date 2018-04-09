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ALANYASPOR MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig’in 28. haftasını Başakşehir yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 14 Nisan Cumartesi saat 14.00’de sahasında oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük verilen aranın ardından başladı. Hedefi 40 puanın üzerine çıkmak olan kaplanlar, kritik maçlar öncesinde işini şansa bırakmak istemiyor.

ALANYASPOR MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig’in 28. haftasını Başakşehir yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 14 Nisan Cumartesi saat 14.00’de sahasında oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük verilen aranın ardından başladı. Hedefi 40 puanın üzerine çıkmak olan kaplanlar, kritik maçlar öncesinde işini şansa bırakmak istemiyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:14
ALANYASPOR MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Başakşehir yenilgisiyle düşme hattıyla arasındaki puan farkını açamayınca gözler bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi. Ligin 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi saat 14.00’de evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Godson Azubuike dışında eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmada morallerin bozuk olduğu belirtilirken, futbolcuların yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladıkları ifade edildi. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 28. HaftasıBaşakşehir YenilgisiYeni MalatyasporAlanyaspor
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