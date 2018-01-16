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Alanyaspor Kasımpaşa’ya bileniyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Ligin ikinci yarısının ilk haftasında mücadele edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor Kasımpaşa’ya bileniyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Ligin ikinci yarısının ilk haftasında mücadele edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:08
Alanyaspor Kasımpaşa’ya bileniyor

Devre arası kampını cuma günü tamamlayan Aytemiz Alanyaspor bir günlük iznin ardından bu sabah Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde bir araya gelerek ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gözetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilliler ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden futbolcular, antrenmanın son bölümde ise taktik çalışması yaptı. Ülkesinden dönen Brezilyalı oyuncu Vagner Love'un da katıldığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan Ioannis Maniatis ise antrenmanda yer almadı. Alanyaspor, günün 2. antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek.

İHA

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