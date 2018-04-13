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ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Söylenecek tek şey var. Her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz.” dedi.

ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karışılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Söylenecek tek şey var. Her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz.” dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 12:05
ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın yönetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilli takım ısınma hareketleriyle başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman sonunda bazı futbolcular bireysel çalışma yaptı.

“EN İYİ PUANI ALIP DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her teknik adamın temennisinin içerideki maçı kazanmak olduğunu aktaran Bakkal, ”Erol hocanın Malatyaspor’a gelmesinden sonra çok güzel ivme kazanan bir takım var. İyi top oynayan, üretken ve zorlu bir maça gideceğiz. Ama bizde moralli gideceğiz. Özellikle 5 haftada alınan 10 puan ve halen kaosun içinden çıkamamak. Zaten başından beri geldiğiniz noktanın nerede olduğunu çok net gösteriyor. Bundan sonraki maçlar kritik zaten yani ben geldiğim günde söyledim. Kazanacağız devam edeceğiz. Sezon başı kaybettiğiniz puanlar rahata ermeniz için baya mesafe gerektiriyor. Daha fazla puan almanız gerekiyor. Tabi beş hafta mağlup olmak ve özellikle İstanbul'da mağlup olduğunuz maçta bile iyi oynamak, iyiye işaret. Beşiktaş maçından sonra bu oyunun bize Akhisar maçında yansıyacağını söylemiştim. Çünkü iyi çıkış yapan bir takımımız vardı. İnşallah bunu devam ettirmek en büyük dileğim. Ufak tefek sakatlıklar var. Ama şunu çok net söylüyorum. Kadromdaki özellikle oynatamadığım oyuncular, hepsi çok kaliteli hiç kimsenin hiç kimseyi aratacağını düşünmüyorum. Kart cezası yaşayacağız. Belki de sakatlıkları yaşayacağız ama özellikle maçlarda şu görünüyor. Oyuncu değişikliklerinde oyuna giren oyuncuların aynı oynayanlar kadar motivasyonu iyi olması bu bize bir kazanç. Şimdi bu moralle bu verilerle bir maça gideceğiz. Bundan sonraki artık maçların önemine değinmekten yana yapabildiğimizin en iyisini yapıp en iyi puanı alıp dönmeye çalışacağız.” diye konuştu. busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMesut BakkalAlanyaspor
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