16 Kasım 2017 Perşembe

Alanya’da gündem Malatya!

A. Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:08
Alanya’da gündem Malatya!

 Turuncu-yeşilli takım bu sabah Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes antrenmana katıldı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılması bekleniyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017