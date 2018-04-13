Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110251
ALTIN
176.127
DOLAR
4.0802
STERLİN
5.8342
EURO
5.0328

ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda yaptığı taktik çalışmayla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen çift kalede Erol hocanın sürpriz bir kadro denediği öğrenildi.

ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE

Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda yaptığı taktik çalışmayla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen çift kalede Erol hocanın sürpriz bir kadro denediği öğrenildi.

13 Nisan 2018 Cuma 12:09
ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular A. Alanyaspor maçında oynayacakları sistemi çalıştı. Geçen hafta M. Başakşehir maçında sahaya çıkan 11'den sadece Rahman - Azubuike değişikliğine giden Erol Bulut’un takımı cumartesi günü klasik sistemle sahaya çıkarması beklenirken, kadroda ise farklı isimleri denediği öğrenildi. Çift kale maçını basına kapatan Erol Bulut’un özellikle kanat organizasyonlarında hedef ortalar ve orta sahayı kalabalık tutma konusunda futbolcularını uyardığı belirtildi. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla A. Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek Yeni Malatyaspor’u iç saha maçında sarı krımızılı taraftarları bu kez yalnız bırakmayacak. Gençlerbirliği karşısında sezonun en düşük taraftarına oynayan(5900) Yeni Malatayaspor’un bu maçta 10 bin civarında futbolsever destekleyecek. Kuzey ve Güney kale arkalarının biletleri satışa çıkarılmazken, şu ana kadar 6000 biletin satıldığı öğrenildi. Bugün ve maç saati gerçekleştirilecek bilet satışlarıyla bu rakamın 10 bini bulması bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutAlanyasporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HEDEFİMİZ 44 PUAN”
“HEDEFİMİZ 44 PUAN”
PFDK CEZAYI KESTİ!
PFDK CEZAYI KESTİ!
ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!
ALANYA’NIN ‘BAKKAL’ HESABI!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim