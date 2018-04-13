ALANYA NİYETİNE ÇİFT KALE

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular A. Alanyaspor maçında oynayacakları sistemi çalıştı. Geçen hafta M. Başakşehir maçında sahaya çıkan 11'den sadece Rahman - Azubuike değişikliğine giden Erol Bulut’un takımı cumartesi günü klasik sistemle sahaya çıkarması beklenirken, kadroda ise farklı isimleri denediği öğrenildi. Çift kale maçını basına kapatan Erol Bulut’un özellikle kanat organizasyonlarında hedef ortalar ve orta sahayı kalabalık tutma konusunda futbolcularını uyardığı belirtildi. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla A. Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek Yeni Malatyaspor’u iç saha maçında sarı krımızılı taraftarları bu kez yalnız bırakmayacak. Gençlerbirliği karşısında sezonun en düşük taraftarına oynayan(5900) Yeni Malatayaspor’un bu maçta 10 bin civarında futbolsever destekleyecek. Kuzey ve Güney kale arkalarının biletleri satışa çıkarılmazken, şu ana kadar 6000 biletin satıldığı öğrenildi. Bugün ve maç saati gerçekleştirilecek bilet satışlarıyla bu rakamın 10 bini bulması bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi